Kenyalı Çevre Aktivisti Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi: 72 Saat Boyunca Ağaca Sarıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 23:13

Kenyalı çevre aktivisti Truphena Muthoni, doğa ve iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği dikkat çekici eylemiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Muthoni, 72 saat boyunca kesintisiz şekilde bir ağaca sarılarak hem yeni bir dünya rekoru kırdı hem de çevre mücadelesine sembolik ama güçlü bir mesaj verdi.

Kaynak: https://www.guinnessworldrecords.com/...
Kenyalı çevre aktivisti Truphena Muthoni, üç gün boyunca bir ağaca sarılarak Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdırdı.

Muthoni, bu performansıyla “kesintisiz en uzun süre ağaca sarılma” kategorisinde yeni rekorun sahibi oldu.

Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamaya göre Muthoni, 72 saat boyunca ağacı hiç bırakmadan rekoru kırdı. Söz konusu kategori ilk kez 2024 yılında Ugandalı Faith Patricia Ariokot’un 16 saat 6 saniyelik denemesiyle kayıtlara geçmişti. Aynı yıl Ganalı Abdul Hakim Awal süreyi 24 saat 21 dakika 4 saniyeye çıkarmış, ardından Muthoni Şubat 2025’te 48 saatle rekoru ele geçirmişti.

Bu sürecin ardından Ganalı Frederick Boakye, 50 saat 2 dakika 28 saniyelik denemesiyle rekoru kısa süreliğine devraldı.

Ancak Muthoni, son girişiminde süreyi 72 saate taşıyarak farkı açık ara kapattı ve rekoru yeniden kazandı.

22 yaşındaki aktivist, kurucusu olduğu “Hug the Earth” (Dünya’ya Sarıl) girişimi kapsamında gerçekleştirdiği bu eylemin sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı. Muthoni, rekoru ikinci kez kırmasını “İklim için harekete geçmek tek seferlik bir eylem değil, süreklilik gerektiren bir sorumluluk” sözleriyle değerlendirdi.

Açıklamasında doğayla kurulan bağın önemine de dikkat çeken Muthoni, “Bir ağaca sarılmak, doğanın bizden ayrı olmadığını hatırlatıyor. Bir insan 72 saat boyunca bu bağı kurabiliyorsa, insanlık da kendisini yaşatan doğayı korumayı öğrenebilir” ifadelerini kullandı.

Metehan Bozkurt
