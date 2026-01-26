Kenyalı Çevre Aktivisti Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi: 72 Saat Boyunca Ağaca Sarıldı
Kaynak: https://www.guinnessworldrecords.com/...
Kenyalı çevre aktivisti Truphena Muthoni, doğa ve iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği dikkat çekici eylemiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Muthoni, 72 saat boyunca kesintisiz şekilde bir ağaca sarılarak hem yeni bir dünya rekoru kırdı hem de çevre mücadelesine sembolik ama güçlü bir mesaj verdi.
Kenyalı çevre aktivisti Truphena Muthoni, üç gün boyunca bir ağaca sarılarak Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdırdı.
Bu sürecin ardından Ganalı Frederick Boakye, 50 saat 2 dakika 28 saniyelik denemesiyle rekoru kısa süreliğine devraldı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
