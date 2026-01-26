Kenyalı Çevre Aktivisti Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi: 72 Saat Boyunca Ağaca Sarıldı

Ancak Muthoni, son girişiminde süreyi 72 saate taşıyarak farkı açık ara kapattı ve rekoru yeniden kazandı.

22 yaşındaki aktivist, kurucusu olduğu “Hug the Earth” (Dünya’ya Sarıl) girişimi kapsamında gerçekleştirdiği bu eylemin sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı. Muthoni, rekoru ikinci kez kırmasını “İklim için harekete geçmek tek seferlik bir eylem değil, süreklilik gerektiren bir sorumluluk” sözleriyle değerlendirdi.

Açıklamasında doğayla kurulan bağın önemine de dikkat çeken Muthoni, “Bir ağaca sarılmak, doğanın bizden ayrı olmadığını hatırlatıyor. Bir insan 72 saat boyunca bu bağı kurabiliyorsa, insanlık da kendisini yaşatan doğayı korumayı öğrenebilir” ifadelerini kullandı.