Sararmış Beyaz Eşyaları Kısa Sürede Beyazlatma Yöntemi Açıklandı

Karbonat, yüzeydeki kir tabakasını çözerken oksijenli su renk açıcı etkisiyle sarı görünümü azaltır. Bu iki malzeme macun kıvamına getirilerek sararmış yüzeye ince bir tabaka halinde sürülür. Yaklaşık 30–40 dakika bekletildikten sonra yumuşak bir bezle silinmesi, gözle görülür bir açılma sağlar. Uygulama sırasında sert sünger veya tel kullanılmaması, yüzeyin çizilmesini önlemek açısından önemlidir.

Bir diğer etkili yöntem beyaz sirke ve limon suyunun birlikte kullanılmasıdır. Sirke yağ ve kir kalıntılarını çözerken, limon suyu doğal asidik yapısıyla yüzeyin daha aydınlık görünmesine yardımcı olur. Bu karışım sprey şişe ile uygulanabilir ve kısa süre bekletildikten sonra nemli bir bezle durulanabilir. Düzenli uygulandığında özellikle hafif ve orta düzeydeki sararmalarda tatmin edici sonuçlar verir.

Daha ileri seviyedeki sararmalar için hidrojen peroksit bazlı ürünler tercih edilebilir. Ancak bu tür uygulamalar mutlaka kontrollü yapılmalı ve ürün yüzeyde uzun süre bırakılmamalıdır. Aksi halde plastik yüzey matlaşabilir veya hassas bölgelerde renk farklılıkları oluşabilir. Bu nedenle önce küçük bir alanda deneme yapılması önerilir.

Beyaz eşyaların tekrar sararmasını önlemek için düzenli ve doğru temizlik büyük önem taşır. Doğrudan güneş ışığı alan alanlarda kullanılan eşyalar mümkünse yer değiştirilerek korunmalıdır. Temizlikte aşındırıcı kimyasallar yerine daha yumuşak, yüzey dostu ürünler tercih edilmeli ve yağ buharının yoğun olduğu mutfaklarda havalandırma ihmal edilmemelidir.