Bulunduğunda Değerini Kimse Anlamadı: 17 Milyar Liralık Mor Yıldız Safiri Ortaya Çıktı

3 bin 563 karat ağırlığındaki değerli taşın, yapılan incelemeler sonucunda türü itibarıyla dünyanın bilinen en büyük doğal mor yıldız safiri olduğu belirlendi. Uzmanlar, taşın değerinin 300 ila 400 milyon dolar arasında olabileceğini tahmin ediyor.

“Arı Toprağın Yıldızı” adı verilen safir, ilk olarak 2023 yılında Sri Lanka’nın “mücevherler şehri” olarak bilinen Ratnapura kenti yakınlarındaki bir taş ocağında bulundu. Ancak taşın gerçek değeri ve nadirliği, kapsamlı analizlerin ardından yaklaşık iki yıl sonra netlik kazandı.

Danışman gemolog Ashan Amarasinghe, keşfin sıradan bir bulgu olmadığını vurgulayarak, safirin çok belirgin bir altı ışınlı yıldız deseni (asterizm) sergilediğini belirtti. Amarasinghe’ye göre bu optik netlik ve taşın büyüklüğü, onu benzerlerinden ayıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.