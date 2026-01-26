onedio
Bulunduğunda Değerini Kimse Anlamadı: 17 Milyar Liralık Mor Yıldız Safiri Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 16:27

Sri Lanka’da bir taş ocağında bulunan sıradan görünümlü bir kaya parçası, yapılan detaylı incelemelerin ardından mücevher dünyasında dengeleri değiştirecek bir keşfe dönüştü. Yaklaşık iki yıl boyunca gerçek değeri fark edilmeyen 3 bin 563 karatlık mor yıldız safiri, bugün milyarlarca liralık değeriyle tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
Sri Lanka’da keşfedilen devasa bir mor yıldız safiri, mücevher dünyasında ezber bozdu.

3 bin 563 karat ağırlığındaki değerli taşın, yapılan incelemeler sonucunda türü itibarıyla dünyanın bilinen en büyük doğal mor yıldız safiri olduğu belirlendi. Uzmanlar, taşın değerinin 300 ila 400 milyon dolar arasında olabileceğini tahmin ediyor.

“Arı Toprağın Yıldızı” adı verilen safir, ilk olarak 2023 yılında Sri Lanka’nın “mücevherler şehri” olarak bilinen Ratnapura kenti yakınlarındaki bir taş ocağında bulundu. Ancak taşın gerçek değeri ve nadirliği, kapsamlı analizlerin ardından yaklaşık iki yıl sonra netlik kazandı.

Danışman gemolog Ashan Amarasinghe, keşfin sıradan bir bulgu olmadığını vurgulayarak, safirin çok belirgin bir altı ışınlı yıldız deseni (asterizm) sergilediğini belirtti. Amarasinghe’ye göre bu optik netlik ve taşın büyüklüğü, onu benzerlerinden ayıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Yıldız safirlerde görülen asterizm etkisi, taşın iç yapısındaki rutil mineralinin mikroskobik iğne formundaki kalıntılarından kaynaklanıyor.

Uzmanlara göre ideal bir yıldız safirde, desenin merkezde konumlanmış, ışınların ise eşit uzunlukta ve net olması gerekiyor. Bu özelliklerin tamamı, söz konusu safirde güçlü biçimde gözlemleniyor.

Güvenlik gerekçesiyle sahiplerinin kimliği açıklanmayan taş, keşfin ardından iki farklı laboratuvarda sertifikalandırıldı. Yapılan değerlendirmeler, safirin bugüne kadar bulunan en değerli mücevherler arasında yer alma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu.

Tahmini değeriyle, geçmişte rekor kıran elmasları dahi geride bırakan “Arı Toprağın Yıldızı”, satılması halinde mücevher tarihine yeni bir kilometre taşı ekleyebilir. Uzmanlara göre bu keşif, yalnızca maddi değeriyle değil, nadirliği ve görsel özellikleriyle de mücevher dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
