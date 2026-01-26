Bulunduğunda Değerini Kimse Anlamadı: 17 Milyar Liralık Mor Yıldız Safiri Ortaya Çıktı
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
Sri Lanka’da bir taş ocağında bulunan sıradan görünümlü bir kaya parçası, yapılan detaylı incelemelerin ardından mücevher dünyasında dengeleri değiştirecek bir keşfe dönüştü. Yaklaşık iki yıl boyunca gerçek değeri fark edilmeyen 3 bin 563 karatlık mor yıldız safiri, bugün milyarlarca liralık değeriyle tarihe geçmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sri Lanka’da keşfedilen devasa bir mor yıldız safiri, mücevher dünyasında ezber bozdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıldız safirlerde görülen asterizm etkisi, taşın iç yapısındaki rutil mineralinin mikroskobik iğne formundaki kalıntılarından kaynaklanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın