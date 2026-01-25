Uzmanlara Göre İlişkiyi Canlı Tutan 5 Hafta Sonu Alışkanlığı

1. Birbirlerine Alan Tanıyorlar

İlk bakışta şaşırtıcı gelse de Morin’e göre güçlü ilişkilerin temelinde sağlıklı bir bireysellik yatıyor. Çiftlerin zaman zaman ayrı vakit geçirmesi, güven duygusunu besliyor.

Bir partner arkadaşlarıyla kahve içmeye giderken, diğerinin tek başına spor yapması ya da kendi hobisine zaman ayırması bu dengeyi destekliyor. Uzmanlara göre, birbirinin “kendine ait zamanına” saygı duyan çiftler, uzun vadede birlikte daha sağlam bir bağ kuruyor.

2. Küçük Ama Sürekli Ritüeller Oluşturuyorlar

Bireysel alan kadar, birlikte geçirilen düzenli zaman da önemli. Morin, hafta sonlarında oluşturulan küçük ritüellerin ilişkiyi ayakta tuttuğunu söylüyor.

Bu ritüel, her pazar birlikte yapılan kısa bir yürüyüş ya da hafta sonu kahvesi olabilir. Buradaki kilit nokta süreklilik. Aynı anda aynı şeyi yapmaya devam etmek, “Birbirimize güvenebiliriz” mesajını sessizce ama güçlü bir şekilde veriyor.

3. Gerçek Anlamda Kaliteli Zaman Ayırıyorlar

Ritüeller faydalı olsa da, uzmanlara göre asıl fark yaratan şey dikkatli ve bilinçli geçirilen kaliteli zaman. Telefonsuz bir akşam yemeği ya da birlikte yürütülen bir ev işi bu kapsama giriyor.

Morin, bu anların günlük rutinlerden farklı olduğunu vurguluyor. Burada amaç sadece aynı ortamda bulunmak değil; partnerine gerçekten odaklanmak ve dikkati bölmeden birlikte zaman geçirmek.

4. Duygular Hakkında Açık Konuşuyorlar

Hafta sonları, haftanın iniş çıkışlarını değerlendirmek için de önemli bir alan yaratıyor. Güçlü ilişkilerde çiftler, hislerini açıkça ifade edebilecekleri güvenli bir iletişim ortamı kurabiliyor.

Morin’e göre kırılganlık riskli gibi görünse de, güven duygusu olan bir ilişkide bu açıklık, hem bireysel hem de ortak gelişimi destekliyor.

5. Takdir Etmeyi İhmal Etmiyorlar

Listenin son maddesi ise belki de en basit ama en etkili olanı: takdir göstermek. Uzmanlara göre küçük teşekkürler ve fark edildiğini hissettiren cümleler, ilişkideki olumlu duyguları besliyor.

“Teşekkür ederim” ya da “Bunu nasıl yönettiğinle gurur duyuyorum” gibi ifadeler, partnerin emeğinin görüldüğünü hatırlatıyor ve ilişki içindeki iyi niyeti güçlendiriyor.