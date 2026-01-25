onedio
Hiç Düşünmeden Ölüme Yürüyen "Nihilist Penguen" Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek!

Hiç Düşünmeden Ölüme Yürüyen "Nihilist Penguen" Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek!

Metehan Bozkurt
25.01.2026 - 13:22

Geçtiğimiz günlerde bir penguen videosu viral oldu. Werner Herzog'un 2007 yapımı Encounters at the End of the World belgeselinde yer alan ve TikTok, Instagram ve X'te viral hale gelen 'Nihilist Penguen', izleyenleri çok etkiledi. Antarktika'da bir kolonideki Adélie penguenlerinden biri, yiyecek ve güvenlik sunan denize doğru gitmek yerine tam ters istikamete, uçsuz bucaksız buz çölüne ve dağlara doğru tek başına yürümeye başlıyor. Ölüme bile isteye kendini sürükleyen pengueni izleyen kullanıcılar, kendisinden birer parça buldu...

Buyurun detaylara...

İsterseniz önce o videoyu izleyelim:

X kullanıcıları da bu pengueni görünce kendilerinden birer parça buldular.

twitter.com

Edit yapanlar da vardı😂

Goygoy malzemesine dönüştüren de...

twitter.com

twitter.com

twitter.com

