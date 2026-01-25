Uzmanlara Göre Kahvaltı Yapmak İçin En İyi Saat Açıklandı

Kimi için güne zinde başlamanın temel adımı olarak görülürken, kimi içinse günün ilerleyen saatlerine bırakılabilen esnek bir öğün olarak değerlendiriliyor. Bu farklı yaklaşımlar kahvaltının yalnızca yapılıp yapılmaması değil, hangi saat aralığında tüketilmesinin daha doğru olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor.

Günlük yaşam temposu, çalışma saatleri, uyku düzeni ve bireysel iştah alışkanlıkları değiştikçe kahvaltının konumu da farklılaşıyor. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar ve beslenme uzmanlarının değerlendirmeleri, kahvaltı zamanlaması konusunda belirli bir ortak noktaya işaret ediyor.