Uzmanlara Göre Kahvaltı Yapmak İçin En İyi Saat Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.01.2026 - 10:41

Kahvaltı, sağlıklı beslenme tartışmalarının merkezinde yer almaya devam ediyor. Güne mutlaka kahvaltıyla başlayanlarla, ilk öğününü daha geç saatlere bırakanlar arasındaki görüş ayrılığı uzun süredir sürüyor. Ancak son dönemde beslenme uzmanları ve araştırmalar, kahvaltının yalnızca içeriğinin değil, hangi saat aralığında yapıldığının da genel sağlık ve günlük enerji dengesi açısından belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Uzman değerlendirmeleri, sabah saatlerinde yapılan dengeli bir kahvaltının vücudun biyolojik ritmiyle daha uyumlu ilerlediğini ve günün geri kalanını doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor.

Kaynak: https://food.ndtv.com/weight-loss/wha...
Kahvaltı, yıllardır beslenme dünyasının en çok tartışılan başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Kimi için güne zinde başlamanın temel adımı olarak görülürken, kimi içinse günün ilerleyen saatlerine bırakılabilen esnek bir öğün olarak değerlendiriliyor. Bu farklı yaklaşımlar kahvaltının yalnızca yapılıp yapılmaması değil, hangi saat aralığında tüketilmesinin daha doğru olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor.

Günlük yaşam temposu, çalışma saatleri, uyku düzeni ve bireysel iştah alışkanlıkları değiştikçe kahvaltının konumu da farklılaşıyor. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar ve beslenme uzmanlarının değerlendirmeleri, kahvaltı zamanlaması konusunda belirli bir ortak noktaya işaret ediyor.

Uzmanlara göre, sabah uyanıldıktan sonraki ilk birkaç saat içerisinde yapılan dengeli bir kahvaltı, vücudun biyolojik ritmiyle daha uyumlu ilerlemesine katkı sağlıyor.

Özellikle uyandıktan sonra çok uzun süre aç kalmadan yapılan ilk öğünün, kan şekeri dengesini korumaya ve gün boyu daha istikrarlı bir enerji seviyesine yardımcı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle kahvaltının, genellikle sabah erken saatlerde ya da uyanışı takip eden 1–2 saatlik zaman diliminde tercih edilmesi öneriliyor.

Öte yandan, herkes için tek ve değişmez bir saatten söz etmek mümkün değil. Geç saatlerde çalışanlar, vardiyalı sistemde görev yapanlar ya da farklı beslenme modellerini benimseyen kişiler için kahvaltının zamanlaması daha esnek olabiliyor. Burada belirleyici olan unsur, ilk öğünün günün geri kalan beslenme düzeniyle uyumlu olması ve kişinin kendini iyi hissetmesini sağlaması.

