Uzayda 6 Trilyon Kilometrelik Dev Demir Çubuk Keşfedildi
Gökbilimciler, Halka Bulutsusu’nda 6 trilyon kilometre uzunluğunda, yalnızca demir atomlarından oluşan dev bir çubuk keşfetti. Yapının kütlesi Dünya’nın erimiş demir çekirdeğine yakın ve kökeni hâlâ çözülememiş durumda. Araştırmacılar, bu benzersiz yapının bir yıldızın ölümü sırasında buharlaşmış bir gezegenin kalıntısı olabileceğini öne sürüyor.
Gökbilimciler, Halka Bulutsusu’nda yaklaşık 6 trilyon kilometre uzunluğunda, yalnızca demir atomlarından oluşan sıra dışı bir çubuk tespit etti.
Araştırmacılar, bu yapının bir yıldızın ölümü sırasında buharlaşmış bir kayalık gezegenin kalıntısı olabileceğini öne sürüyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
