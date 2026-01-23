İki Çocuk Babası 32 Yaşındaki Adam, 3 Gıdayı Hayatından Çıkararak 68 Kilo Verdi
Kaynak: https://nypost.com/2024/09/11/health/...
Bir dönem 500 kilonun üzerine çıkan ve ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan 32 yaşındaki iki çocuk babası Jose Matos, hayatında yaptığı net değişikliklerle dikkat çekici bir dönüşüm yaşadı. Fast food, işlenmiş gıdalar ve gazlı içecekleri tamamen bırakan Matos, beslenme alışkanlıklarını ve yaşam tarzını yeniden düzenleyerek yaklaşık 68 kilo vermeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
32 yaşındaki iki çocuk babası Jose Matos, bir dönem 238 kilonun üzerindeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Matos’un dönüşümünün temelinde radikal ama net bir karar vardı!
Bugün ise 170 kiloya düştü!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın