İki Çocuk Babası 32 Yaşındaki Adam, 3 Gıdayı Hayatından Çıkararak 68 Kilo Verdi

Sağlık durumu o kadar kötüleşmişti ki tartı bile kilosunu ölçemiyor, hata veriyordu. Doktorunun “Bu şekilde devam edersen çocuklarının mezuniyetini göremeyebilirsin” demesi ise her şeyi değiştiren cümle oldu.

Yıllarca kontrolsüz beslenen Matos’ta Tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon vardı. Daha önce hayati risk taşıyan bir diyabet komplikasyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ancak asıl kırılma noktası, yüzünün bir tarafının aylarca felçli kalmasına neden olan Bell felci oldu. O an “yeter” dedi.