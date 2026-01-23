onedio
İki Çocuk Babası 32 Yaşındaki Adam, 3 Gıdayı Hayatından Çıkararak 68 Kilo Verdi

İki Çocuk Babası 32 Yaşındaki Adam, 3 Gıdayı Hayatından Çıkararak 68 Kilo Verdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 14:22

Bir dönem 500 kilonun üzerine çıkan ve ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan 32 yaşındaki iki çocuk babası Jose Matos, hayatında yaptığı net değişikliklerle dikkat çekici bir dönüşüm yaşadı. Fast food, işlenmiş gıdalar ve gazlı içecekleri tamamen bırakan Matos, beslenme alışkanlıklarını ve yaşam tarzını yeniden düzenleyerek yaklaşık 68 kilo vermeyi başardı.

32 yaşındaki iki çocuk babası Jose Matos, bir dönem 238 kilonun üzerindeydi.

32 yaşındaki iki çocuk babası Jose Matos, bir dönem 238 kilonun üzerindeydi.

Sağlık durumu o kadar kötüleşmişti ki tartı bile kilosunu ölçemiyor, hata veriyordu. Doktorunun “Bu şekilde devam edersen çocuklarının mezuniyetini göremeyebilirsin” demesi ise her şeyi değiştiren cümle oldu.

Yıllarca kontrolsüz beslenen Matos’ta Tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon vardı. Daha önce hayati risk taşıyan bir diyabet komplikasyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ancak asıl kırılma noktası, yüzünün bir tarafının aylarca felçli kalmasına neden olan Bell felci oldu. O an “yeter” dedi.

Matos'un dönüşümünün temelinde radikal ama net bir karar vardı!

Matos’un dönüşümünün temelinde radikal ama net bir karar vardı!

  • Fast food

  • İşlenmiş ve dondurulmuş gıdalar

  • Gazlı ve şekerli içecekler

Bunları tamamen bıraktı. Beslenmesini tavuk, kırmızı et ve balık gibi protein ağırlıklı, evde pişirilen yemeklere çevirdi. Karbonhidratı sınırladı, yediklerini düzenli olarak takip etti ve her gün kalori açığı oluşturdu. “Evde tortilla ya da peynir olamazdı, çünkü duramıyordum” diyor.

Spor salonu değil, önce yürüyüş

İşe günde 30 dakikalık yürüyüşlerle başladı. Ardından evde basit egzersizler ekledi. Kilo verdikçe spor salonuna geçiş yaptı. Şu anda haftada 6 gün antrenman yapıyor, ağırlık çalışmasının ardından kardiyo ekliyor.

Motivasyonu düştüğünde ise eski fotoğraflarına bakıyor:

“O adam spor salonuna giremezdi. Ben bugün bunu onun için yapıyorum.”

Bugün ise 170 kiloya düştü!

Bugün ise 170 kiloya düştü!

Artık diyabet ve tansiyon ilaçları kullanmıyor. En büyük kazanımı ise çocuklarıyla koşabilmek, oyun oynayabilmek.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
