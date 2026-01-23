Yapay Zeka Kendisine Yöneltilen En İlginç 5 Soruyu Açıkladı

“Zombi istilası başlarsa saklanmak için dünyadaki en güvenli yer neresi?”

Olası bir felaket senaryosunda hayatta kalma içgüdüsünün ve kontrol arayışının yansıması olarak soruluyor.

“Eski sevgilim bana mesaj attı, ona cevap vermeli miyim?”

Geçmişle bağın kopup kopmadığını ve duygusal sınırların nerede başladığını sorgulatan bir kararsızlık sorusu.

“Goril ve boz ayı kavga etse kim kazanır?”

Güç, doğa ve üstünlük kavramlarını eğlenceli ama merak uyandırıcı bir karşılaştırma üzerinden tartışma isteğinden doğuyor.

“Rüyamda dişlerimin döküldüğünü gördüm, bunun anlamı ne?”

Kaygı, kontrol kaybı ve bilinçaltı korkuların sembolik yorumunu arayan yaygın bir rüya sorusu.

“Bir kilo demir mi daha ağırdır, yoksa bir kilo pamuk mu?”

Basit gibi görünen ama dikkat ölçen bu soru, mantık hatalarına düşürmeyi amaçlayan klasik bir sorgu olarak soruluyor.