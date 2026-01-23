Psikologlar Gerçek Arkadaşların Asla Yapmayacağı 8 Şeyi Açıkladı

1. Sizi rekabetin içine çeker

Gerçek bir arkadaş, sizi “en iyi arkadaş” yarışına sokmaz. Sürekli başka birini örnek gösteren, kimin daha çok ilgi gördüğünü vurgulayan davranışlar çoğu zaman güvensizlikten beslenir. Psikolog Esther R. Cole’a göre, içsel değer duygusu zayıf olan kişiler dış onaya daha fazla ihtiyaç duyar ve bunu rekabetle telafi etmeye çalışır. Bu durum sizinle ilgili değildir ve normalleştirilmemelidir.

2. Sohbette size alan tanımaz

Kendi yaşadıklarını uzun uzun anlatırken, sıra size geldiğinde sohbeti bitiren ya da dikkati dağılan bir arkadaş, duygusal eşitliği gözetmiyor demektir. Dinlenmediğinizi hissettiren bu durum, zamanla ilişkide görünmez olma duygusunu güçlendirir.

3. Dürüstlük adı altında incitir

Eleştiri ile kırıcı olmak arasındaki çizgi nettir. Sürekli sert, aşağılayıcı ya da küçümseyici sözler sarf eden kişiler çoğu zaman kendi sorunlarını karşısındakine yansıtır. Uzmanlar, bu tür sözlerin “acı gerçek” değil, duygusal yük boşaltma olduğunu vurguluyor.

4. İlgi bekler ama karşılık vermez

Sürekli arayan, mesaj atan taraf sizseniz ve bu ilgi karşılık bulmuyorsa, ilişki tek taraflı hale gelmiş demektir. İlgideki bu dengesizlik, zamanla değersizlik ve takip ediliyormuş hissi yaratabilir.

5. Sürekli değişmenizi ister

Kendi kusurlarını görmezden gelirken sizi değiştirmeye çalışan bir arkadaş, sizi olduğunuz gibi kabul etmiyordur. Bu yaklaşım, destekten çok kontrol etme isteğine işaret eder.

6. Yanında konuşurken gerilirsiniz

Başlangıçta rahat ve keyifli olan iletişim, zamanla yerini tedirginliğe bırakıyorsa bu önemli bir işarettir. Her kelimeyi tartarak konuşmak zorunda kalmak, ilişkide güven duygusunun zedelendiğini gösterir.

7. Duygusal iniş çıkışlara sürükler

Bir gün çok yakın, ertesi gün mesafeli ve soğuk davranan kişiler öngörülemez bir ilişki yaratır. Bu tutarsızlık, kaygı ve özgüven dalgalanmalarına neden olabilir.

8. Bedeniniz stres sinyalleri verir

Sağlıklı bir arkadaşlık güç verir. Ancak bu ilişki sonrası sürekli yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı veya huzursuzluk hissediyorsanız, bedeniniz sizi uyarıyor olabilir. Uzmanlara göre fiziksel belirtiler, duygusal yükün en net göstergelerinden biridir.