onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikologlar Gerçek Arkadaşların Asla Yapmayacağı 8 Şeyi Açıkladı

Psikologlar Gerçek Arkadaşların Asla Yapmayacağı 8 Şeyi Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 08:48

Arkadaşlık güven ve karşılıklı destek üzerine kurulur. Ancak her yakın görünen ilişki sağlıklı değildir. Psikologlar, zamanla ruh sağlığını yıpratan ve fark edilmediğinde ciddi duygusal hasara yol açan arkadaşlık davranışlarına dikkat çekiyor.

Kaynak: https://www.cnbc.com/2024/02/22/if-yo...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arkadaşlık, insan hayatının en güçlü destek alanlarından biri.

Arkadaşlık, insan hayatının en güçlü destek alanlarından biri.

Ancak her yakın görünen ilişki sağlıklı olmayabiliyor. Psikologlar, bazı arkadaşlıkların zamanla ruh sağlığını yıprattığını ve fark edilmediğinde ciddi duygusal hasara yol açabildiğini söylüyor.

Psikolog Sharon Livingston’a göre, gerçek bir arkadaş kişinin sınırlarını gözetir ve onu bilinçli ya da bilinçsiz şekilde incitecek davranışlardan kaçınır. Your Tango’da yer alan değerlendirmede, güçlü sosyal bağların yalnızca ruh halini değil, yaşam süresini bile olumlu etkilediğine dikkat çekiliyor.

Nitekim Avustralya’da 10 yıl boyunca yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, sağlam arkadaşlık ağlarına sahip kişilerin daha uzun yaşama olasılığının yüzde 22 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan, toksik ilişkiler stres, depresyon ve kalıcı psikolojik travmalara zemin hazırlayabiliyor.

Uzmanlara göre, sağlıklı bir arkadaşlığın sınırlarını aşan ve alarm vermesi gereken 8 davranış şöyle:

Uzmanlara göre, sağlıklı bir arkadaşlığın sınırlarını aşan ve alarm vermesi gereken 8 davranış şöyle:

1. Sizi rekabetin içine çeker

Gerçek bir arkadaş, sizi “en iyi arkadaş” yarışına sokmaz. Sürekli başka birini örnek gösteren, kimin daha çok ilgi gördüğünü vurgulayan davranışlar çoğu zaman güvensizlikten beslenir. Psikolog Esther R. Cole’a göre, içsel değer duygusu zayıf olan kişiler dış onaya daha fazla ihtiyaç duyar ve bunu rekabetle telafi etmeye çalışır. Bu durum sizinle ilgili değildir ve normalleştirilmemelidir.

2. Sohbette size alan tanımaz

Kendi yaşadıklarını uzun uzun anlatırken, sıra size geldiğinde sohbeti bitiren ya da dikkati dağılan bir arkadaş, duygusal eşitliği gözetmiyor demektir. Dinlenmediğinizi hissettiren bu durum, zamanla ilişkide görünmez olma duygusunu güçlendirir.

3. Dürüstlük adı altında incitir

Eleştiri ile kırıcı olmak arasındaki çizgi nettir. Sürekli sert, aşağılayıcı ya da küçümseyici sözler sarf eden kişiler çoğu zaman kendi sorunlarını karşısındakine yansıtır. Uzmanlar, bu tür sözlerin “acı gerçek” değil, duygusal yük boşaltma olduğunu vurguluyor.

4. İlgi bekler ama karşılık vermez

Sürekli arayan, mesaj atan taraf sizseniz ve bu ilgi karşılık bulmuyorsa, ilişki tek taraflı hale gelmiş demektir. İlgideki bu dengesizlik, zamanla değersizlik ve takip ediliyormuş hissi yaratabilir.

5. Sürekli değişmenizi ister

Kendi kusurlarını görmezden gelirken sizi değiştirmeye çalışan bir arkadaş, sizi olduğunuz gibi kabul etmiyordur. Bu yaklaşım, destekten çok kontrol etme isteğine işaret eder.

6. Yanında konuşurken gerilirsiniz

Başlangıçta rahat ve keyifli olan iletişim, zamanla yerini tedirginliğe bırakıyorsa bu önemli bir işarettir. Her kelimeyi tartarak konuşmak zorunda kalmak, ilişkide güven duygusunun zedelendiğini gösterir.

7. Duygusal iniş çıkışlara sürükler

Bir gün çok yakın, ertesi gün mesafeli ve soğuk davranan kişiler öngörülemez bir ilişki yaratır. Bu tutarsızlık, kaygı ve özgüven dalgalanmalarına neden olabilir.

8. Bedeniniz stres sinyalleri verir

Sağlıklı bir arkadaşlık güç verir. Ancak bu ilişki sonrası sürekli yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı veya huzursuzluk hissediyorsanız, bedeniniz sizi uyarıyor olabilir. Uzmanlara göre fiziksel belirtiler, duygusal yükün en net göstergelerinden biridir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın