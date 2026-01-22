Tuvaletten Gelen Kokuya Son! Evde Kolayca Uygulayabileceğiniz Yöntem Açıklandı

Giderlerden yayılan ağır kokuların temelinde genellikle boruların içinde biriken organik atıklar, nemli ortam ve zamanla işlevini yitiren su tutucular bulunuyor. Sifonlarda kalan kalıntılar, uzun süre kullanılmayan giderlerde kuruyan su ve yetersiz havalandırma, bu sorunu kaçınılmaz hale getiriyor. Özellikle eski binalarda ve düşük su basıncına sahip dairelerde bu problem daha sık görülüyor.

Dikkat çeken bir detay da kokuların belli saatlerde yoğunlaşması. Sabah erken saatlerde ve akşamüstü, kanalizasyon hattındaki basınç artışı nedeniyle gazlar lavabo ve klozetlerden geri itilebiliyor. Yani mesele sadece temizlik değil, sistemin çalışma şekliyle de ilgili.

Sağlık açısından neden önemli?

Uzmanlar, kanalizasyon kokularının yalnızca rahatsız edici olmadığını vurguluyor. Bu gazlara uzun süre maruz kalmak; baş ağrısı, mide bulantısı, boğaz tahrişi ve hassas bünyelerde solunum sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle giderlerin düzenli temizlenmesi ve sızdırmazlığının sağlanması, ev hijyeninin temel parçalarından biri olarak görülüyor.