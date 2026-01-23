2026 Dünya Üniversite Sıralaması Belli Oldu: Türk Üniversiteler Kaçıncı Sırada?

115 ülke ve bölgeden toplam 2 bin 191 üniversitenin yer aldığı çalışmada, yükseköğretim kurumları 11 farklı akademik alanda kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Açıklanan raporla birlikte Türk üniversitelerinin küresel ölçekteki konumları da netlik kazandı.

THE raporu, Asya üniversitelerinin özellikle STEM alanlarında yükselişini sürdürdüğünü ortaya koyarken; sanat ve sosyal bilimler gibi alanlarda da Avrupa ve Kuzey Amerika’daki köklü üniversitelere kıyasla daha hızlı bir ilerleme kaydedildiğine işaret etti.

Araştırma kapsamında üniversiteler şu alanlarda sıralandı