2026 Dünya Üniversite Sıralaması Belli Oldu: Türk Üniversiteler Kaçıncı Sırada?

2026 Dünya Üniversite Sıralaması Belli Oldu: Türk Üniversiteler Kaçıncı Sırada?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 09:57

The Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2026 Dünya Üniversite Sıralaması yayımlandı. 115 ülke ve bölgeden binlerce üniversitenin yer aldığı listede, Türk üniversitelerinin küresel ölçekteki konumu da netleşti. Akademik performans, araştırma etkisi ve uluslararası görünürlük gibi birçok başlığın dikkate alındığı sıralama, Türkiye’nin yükseköğretimdeki mevcut tablosuna dair dikkat çekici veriler sundu.

The Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2026 Dünya Üniversite Sıralaması yayımlandı.

The Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2026 Dünya Üniversite Sıralaması yayımlandı.

115 ülke ve bölgeden toplam 2 bin 191 üniversitenin yer aldığı çalışmada, yükseköğretim kurumları 11 farklı akademik alanda kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Açıklanan raporla birlikte Türk üniversitelerinin küresel ölçekteki konumları da netlik kazandı.

THE raporu, Asya üniversitelerinin özellikle STEM alanlarında yükselişini sürdürdüğünü ortaya koyarken; sanat ve sosyal bilimler gibi alanlarda da Avrupa ve Kuzey Amerika’daki köklü üniversitelere kıyasla daha hızlı bir ilerleme kaydedildiğine işaret etti.

Araştırma kapsamında üniversiteler şu alanlarda sıralandı

  • Sanat ve Beşeri Bilimler

  • İşletme ve Ekonomi

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Eğitim Bilimleri

  • Mühendislik

  • Hukuk

  • Yaşam Bilimleri

  • Tıp ve Sağlık

  • Fizik Bilimleri

  • Psikoloji

  • Sosyal Bilimler

Dünya Liderleri Zirvedeki Yerini Korudu

Dünya Liderleri Zirvedeki Yerini Korudu

2026 sıralamasında öne çıkan üniversiteler ve lider oldukları alanlar şöyle sıralandı:

  • MIT: Sanat ve beşeri bilimler, işletme ve ekonomi, sosyal bilimler

  • Stanford Üniversitesi: Eğitim ve hukuk

  • Harvard Üniversitesi: Mühendislik ve yaşam bilimleri

  • Caltech: Fizik bilimleri

  • Oxford Üniversitesi: Bilgisayar bilimleri, tıp ve sağlık

  • Cambridge Üniversitesi: Psikoloji

Harvard, Stanford ve Cambridge, değerlendirilen 11 alanın tamamında ilk 10’a girmeyi başaran tek üniversiteler oldu.

Genel Sıralamada İlk 500'e Giren Türk Üniversiteleri Hangisi?

Genel Sıralamada İlk 500’e Giren Türk Üniversiteleri Hangisi?

Diğer sıralamalarda yer alan üniversiteler:

Daha alt sıralarda ise Abdullah Gül, Atatürk, Bahçeşehir, Çankaya, Hacettepe, İstanbul Medipol ve Özyeğin üniversiteleri yer aldı.

Alan Bazında En İyi Üniversiteler Hangileri?

Alan Bazında En İyi Üniversiteler Hangileri?

Mühendislik alanı:

  • Koç Üniversitesi – 201

  • ODTÜ – 201

  • İTÜ – 301

  • Sabancı Üniversitesi – 301

  • Bilkent, Boğaziçi ve Düzce Üniversitesi – 401

  • Bahçeşehir Üniversitesi – 501

Bilgisayar bilimleri alanı:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
Yaşam Editörü

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
