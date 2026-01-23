Fitness Fenomeni Kadın Spor Öncesi Halini Paylaşarak Sosyal Medyada Gündem Oldu
Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan bir fitness fenomeni, spor yapmaya başlamadan önceki haline ait fotoğrafları paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Kullanıcılara 'azimli olma' vurgusu yapan kadının eski hali gündem oldu.
Sosyal medyada “Kaslı Anne” olarak tanınan fitness fenomeni Kristina Parks, spora başlamadan önceki halini paylaştı.
Paylaştığı eski fotoğraflarda ise hamilelik dönemlerinden, “sıradan bir anne” görünümüne kadar bambaşka bir Kristina var.
Umarım bu kadar ilham vermez kadınlara her şeyin fazlası zarar ablacım…
Haftada 100 mg testodan aşağı vurmuyordur diğer anabolizanları saymıyorum bile.