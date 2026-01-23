onedio
Fitness Fenomeni Kadın Spor Öncesi Halini Paylaşarak Sosyal Medyada Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
23.01.2026 - 12:27

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan bir fitness fenomeni, spor yapmaya başlamadan önceki haline ait fotoğrafları paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Kullanıcılara 'azimli olma' vurgusu yapan kadının eski hali gündem oldu.

Sosyal medyada “Kaslı Anne” olarak tanınan fitness fenomeni Kristina Parks, spora başlamadan önceki halini paylaştı.

45 yaşındaki üç çocuk annesi Parks, 35 yaşında başladığı fitness yolculuğunda profesyonel vücut geliştirici oldu, tam 9 kez IFBB Pro şampiyonluğu kazandı.

Paylaştığı eski fotoğraflarda ise hamilelik dönemlerinden, “sıradan bir anne” görünümüne kadar bambaşka bir Kristina var.

“Yıkıldım ve kendimi yeniden inşa ettim” notuyla yayımlanan gönderi kısa sürede viral olurken, takipçileri dönüşümü ilham verici olarak nitelendirdi. Parks, özellikle annelere hitap ederek, değişimin her yaşta mümkün olduğunun altını çizdi.

Geçmişte yaşadığı kişisel zorlukların ve sağlık sorunlarının ardından düzenli beslenme ve yoğun antrenman programıyla hayatını yeniden şekillendiren Parks, bugün disiplinli yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

ömer

Umarım bu kadar ilham vermez kadınlara her şeyin fazlası zarar ablacım…

Berk

Haftada 100 mg testodan aşağı vurmuyordur diğer anabolizanları saymıyorum bile.