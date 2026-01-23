onedio
article/comments
article/share
Sürekli İşlerinizi Erteliyorsanız "Bir Dakika Kuralı" Hayatınızı Değiştirebilir

Sürekli İşlerinizi Erteliyorsanız "Bir Dakika Kuralı" Hayatınızı Değiştirebilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 13:18

Günlük hayatın temposu içinde yapılması gereken küçük işler çoğu zaman erteleniyor. Kısa sürede halledilebilecek bu görevler biriktikçe hem yaşam alanında dağınıklık hissi artıyor hem de zihinsel yük ağırlaşıyor. Uzmanlara göre, bu erteleme döngüsünü kırmanın etkili yollarından biri “bir dakika kuralı”. Basit ama uygulanabilir bu yöntem küçük işleri anında tamamlamayı alışkanlık haline getirerek hem düzeni korumayı hem de stresi azaltmayı hedefliyor.

Ev düzenini korumak, çoğu kişi için zaman yönetimiyle doğrudan ilişkili bir mesele.

Ev düzenini korumak, çoğu kişi için zaman yönetimiyle doğrudan ilişkili bir mesele.

Günlük hayatın temposu içinde temizlik ve toparlama işleri genellikle erteleniyor; bu da kısa sürede dağınıklık hissinin artmasına neden oluyor. Bu noktada öne çıkan yöntemlerden biri, son yıllarda yaygınlaşan “bir dakika kuralı.”

Bir dakika kuralı, tamamlanması 60 saniyeden kısa süren işlerin ertelenmeden yapılmasını esas alıyor.

Bir dakika kuralı, tamamlanması 60 saniyeden kısa süren işlerin ertelenmeden yapılmasını esas alıyor.

Mutfak tezgâhındaki küçük bir lekenin silinmesi, kullanılan eşyaların yerine kaldırılması ya da yatağın toparlanması gibi basit görevler bu kapsama giriyor. Bu tür işler anında tamamlandığında hem fiziksel dağınıklık oluşmuyor hem de yapılacaklar listesi büyümüyor.

Yöntemin temel mantığı, küçük işleri biriktirmemek üzerine kurulu. Gün içinde ertelenen çok sayıda küçük görev, zamanla daha büyük bir temizlik ihtiyacı ve zihinsel yük yaratabiliyor. Oysa bu görevlerin her biri ortaya çıktığı anda yapıldığında, toplamda daha az zaman harcanıyor ve düzen daha kolay korunuyor.

Aslında bu yaklaşım yeni bir düşünce değil.

Aslında bu yaklaşım yeni bir düşünce değil.

Küçük sorunların erken aşamada çözülmesinin, daha büyük problemlerin önüne geçtiği fikri uzun süredir biliniyor. Bir dakika kuralı, bu anlayışı günlük yaşama pratik ve uygulanabilir bir çerçeveyle uyarlıyor.

Bu yöntemi benimseyenler, ev düzeninin belirli zaman dilimlerine sıkıştırılmak yerine günün doğal akışı içinde sürdürülebildiğini ifade ediyor. Her yeni görev ortaya çıktığında sorulan basit bir soru süreci belirliyor: “Bu iş bir dakikadan kısa sürer mi?”

Cevap olumluysa, iş hemen tamamlanıyor.

Sonuç olarak bir dakika kuralı, evin daha düzenli görünmesini sağlarken, ertelenmiş işler nedeniyle oluşan stresin de azalmasına katkı sunuyor. Küçük adımlarla ilerleyen bu yaklaşım, düzeni kalıcı hale getirmeyi amaçlayan pratik bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
