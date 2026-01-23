Merkür ve Plüton Kavuşuyor: Bu İki Burcu Daha İyi Günler Bekliyor

22 Ocak’ta Merkür, Kova burcunda Plüton ile kavuşuyor. Bu transit, zihinsel bir reset ve düşünme, konuşma ve gerçeği algılama biçiminde güçlü bir dönüşüm getiriyor.

Bu süreçte, uzun süredir fark etmediğiniz gerçekler veya görmezden geldiğiniz konular ortaya çıkabilir. İçsel bir farkındalık ya da yüzleşmeniz gereken bir konu hayatınıza netlik kazandırabilir. Bugün zihninize oturan her şey rastlantı değil; tam zamanı.

Merkür Kavuşumu ile Neler Olabilir?

Sırlar gün yüzüne çıkabilir, uzun zamandır kafanızda dolaşan bir gerçeği ifade edebilirsiniz ya da eski bir inanç sisteminizi sorgulayabilirsiniz. Bu transit, derin araştırmalar, zor ama gerekli konuşmalar ve zihinsel açıklık anları için mükemmeldir. Bir kez karar verdiğinizde, geri dönüş yoktur.