Merkür ve Plüton Kavuşuyor: Bu İki Burcu Daha İyi Günler Bekliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 15:03

Merkür ve Plüton’un kavuşumu, özellikle Boğa ve Kova burçları için düşünce ve bakış açısında büyük bir dönüşüm getiriyor. Bu süreçte işler netleşiyor, gizli kalan konular gün yüzüne çıkıyor ve hayatınızı şekillendirecek farkındalıklar ortaya çıkıyor. Artık kafanızda netleşen her şey, yolunuzu daha sağlam ve bilinçli bir şekilde ilerletmenizi sağlayacak.

Merkür Plüton Kavuşumu Ne Demek?

22 Ocak’ta Merkür, Kova burcunda Plüton ile kavuşuyor. Bu transit, zihinsel bir reset ve düşünme, konuşma ve gerçeği algılama biçiminde güçlü bir dönüşüm getiriyor.

Bu süreçte, uzun süredir fark etmediğiniz gerçekler veya görmezden geldiğiniz konular ortaya çıkabilir. İçsel bir farkındalık ya da yüzleşmeniz gereken bir konu hayatınıza netlik kazandırabilir. Bugün zihninize oturan her şey rastlantı değil; tam zamanı.

Merkür Kavuşumu ile Neler Olabilir?

Sırlar gün yüzüne çıkabilir, uzun zamandır kafanızda dolaşan bir gerçeği ifade edebilirsiniz ya da eski bir inanç sisteminizi sorgulayabilirsiniz. Bu transit, derin araştırmalar, zor ama gerekli konuşmalar ve zihinsel açıklık anları için mükemmeldir. Bir kez karar verdiğinizde, geri dönüş yoktur.

Bu İki Burç Daha Fazla Etkilenecek!

  • Boğa: İş ve kariyer konularında stratejik zekâsı fark edilecek, otoritesini ve kendine güvenini net bir şekilde ortaya koyacak. Bu süreç, profesyonel hayatını ciddi şekilde yeniden şekillendirebilir.

  • Kova: Bu kavuşum kendi kimliği, yönü ve sesini doğrudan etkiliyor. Kendini ve fikirlerini yeni bir şekilde keşfedecek; bu farkındalık hayatında somut değişimler yaratabilir.

