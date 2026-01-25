onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakteri Tespit Edildi: Popüler Temizlik Ürünü Geri Toplatılıyor

Bakteri Tespit Edildi: Popüler Temizlik Ürünü Geri Toplatılıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.01.2026 - 14:41

ABD’de yaygın olarak satılan popüler bir temizlik ürünü hakkında geri çağırma kararı alındı. Yetkililer, ürünün bazı partilerinde insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek bakteriler tespit edildiğini açıkladı. ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu’nun (CPSC) duyurusuna göre, söz konusu ürün özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek potansiyel riskler taşıyor. Bu nedenle tüketicilerden ürünü derhal kullanmayı bırakmaları ve geri çağırma sürecine dahil olmaları istendi.

Kaynak: https://www.wate.com/news/over-1-mill...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC), yaygın olarak kullanılan bir temizlik ürünü hakkında ciddi bir geri çağırma kararı alındığını duyurdu.

ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC), yaygın olarak kullanılan bir temizlik ürünü hakkında ciddi bir geri çağırma kararı alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Angry Orange Enzyme Stain Remover markasına ait yaklaşık 1,5 milyon şişe, bakteri tespit edilmesi nedeniyle ABD genelinde toplatılıyor. Kanada’da ise geri çağrılan ürün sayısının 43 bin 700 olduğu belirtildi.

CPSC’nin paylaştığı bilgilere göre, söz konusu ürünlerde Pseudomonas aeruginosa adlı bakteri bulunuyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre bu bakteri; kan enfeksiyonları, zatürre ve idrar yolu enfeksiyonları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, harici tıbbi cihaz kullananlar veya kronik akciğer hastalığı bulunan kişiler için risk daha da artıyor.

Geri çağırma kapsamındaki ürünlerin, Mart 2019 – Aralık 2025 tarihleri arasında ABD ve Kanada genelinde hem fiziksel mağazalarda hem de çevrim içi platformlarda satışta olduğu ifade edildi.

Geri çağırma kapsamındaki ürünlerin, Mart 2019 – Aralık 2025 tarihleri arasında ABD ve Kanada genelinde hem fiziksel mağazalarda hem de çevrim içi platformlarda satışta olduğu ifade edildi.

Ürünlerin Amazon, Walmart, Target, Chewy ve markanın kendi internet sitesi dahil olmak üzere büyük perakendeciler üzerinden tüketicilere ulaştığı açıklandı.

Toplatılan ürünler; Fresh Clean Scent ve Orange Twist Scent seçenekleriyle satılan 710 ml, 950 ml ve 3.8 litrelik ambalajları kapsıyor. Ürünlerin satış fiyatlarının 4 ila 60 dolar arasında değiştiği bilgisi paylaşıldı.

CPSC, tüketicilerin geri çağrılan ürünleri derhal kullanmayı bırakmalarını ve tam para iadesi için üretici firma Thrasioile iletişime geçmelerini istedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın