Bakteri Tespit Edildi: Popüler Temizlik Ürünü Geri Toplatılıyor

Açıklamaya göre, Angry Orange Enzyme Stain Remover markasına ait yaklaşık 1,5 milyon şişe, bakteri tespit edilmesi nedeniyle ABD genelinde toplatılıyor. Kanada’da ise geri çağrılan ürün sayısının 43 bin 700 olduğu belirtildi.

CPSC’nin paylaştığı bilgilere göre, söz konusu ürünlerde Pseudomonas aeruginosa adlı bakteri bulunuyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre bu bakteri; kan enfeksiyonları, zatürre ve idrar yolu enfeksiyonları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, harici tıbbi cihaz kullananlar veya kronik akciğer hastalığı bulunan kişiler için risk daha da artıyor.