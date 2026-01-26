Futbolcu Kenan Yıldız'ın Soyadını İngilizceye Çeviren Yabancı Kullanıcılar Aydınlanma Yaşadı
Juventus formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, son dönemde yalnızca attığı gollerle değil, sahadaki imza niteliğindeki gol sevinciyle de konuşuluyor. Ancak sosyal medyada asıl gündem olan detay, futbolcunun performansından çok ismiyle ilgili bir keşif oldu. Yabancı futbolseverler, Kenan Yıldız’ın soyadının Türkçe’de “yıldız” anlamına geldiğini fark edince adeta küçük bir aydınlanma yaşadı.
İşte detaylar...
Kenan Yıldız'a özel yapılan eldiven gündem olmuştu.
Ta ki bu paylaşıma kadar...
İşte gelen yorumlardan bazıları:
