Futbolcu Kenan Yıldız'ın Soyadını İngilizceye Çeviren Yabancı Kullanıcılar Aydınlanma Yaşadı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 19:26

Juventus formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, son dönemde yalnızca attığı gollerle değil, sahadaki imza niteliğindeki gol sevinciyle de konuşuluyor. Ancak sosyal medyada asıl gündem olan detay, futbolcunun performansından çok ismiyle ilgili bir keşif oldu. Yabancı futbolseverler, Kenan Yıldız’ın soyadının Türkçe’de “yıldız” anlamına geldiğini fark edince adeta küçük bir aydınlanma yaşadı.

İşte detaylar...

Kenan Yıldız'a özel yapılan eldiven gündem olmuştu.

Kenan Yıldız'a özel yapılan eldiven gündem olmuştu.

Soyadına ithafen özel olarak yapılan bu eldiven, küreselde de epey konuşulmuştu. Fakat bu yıldızın anlamı yabancı kullanıcılar tarafından peki anlaşılmadı.

Ta ki bu paylaşıma kadar...
twitter.com

'Anlamı çok derin' minvalinde bu yıldızlı eldivenin, aslında futbolcunun soyadını da temsil ettiğini böyle öğrendiler.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

