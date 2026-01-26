İlk Kez Kedi Sahiplendiklerinde Yaşadıkları Acemilikleri Anlatan Kediseverler

Kediler dünyanın en çok tercih edilen evcil hayvanlarından. Muhtemelen en çok sahiplenilmek istenen hayvanların da başında geliyor. Yabancıların paylaşımlarından anlaşılacağı üzere ülkemizde de kedilere değer veriliyor. Ancak kediler kompleks canlılar ve eğer daha önce bakım tecrübeniz yoksa beklemediğiniz sorunlar karşınıza çıkabiliyor.