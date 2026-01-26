onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
İlk Kez Kedi Sahiplendiklerinde Yaşadıkları Acemilikleri Anlatan Kediseverler

İlk Kez Kedi Sahiplendiklerinde Yaşadıkları Acemilikleri Anlatan Kediseverler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.01.2026 - 15:52

Kediler dünyanın en çok tercih edilen evcil hayvanlarından. Muhtemelen en çok sahiplenilmek istenen hayvanların da başında geliyor. Yabancıların paylaşımlarından anlaşılacağı üzere ülkemizde de kedilere değer veriliyor. Ancak kediler kompleks canlılar ve eğer daha önce bakım tecrübeniz yoksa beklemediğiniz sorunlar karşınıza çıkabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir X kullanıcısı da ilk kedisinde yaşadığı acemiliği anlattı.

Bir X kullanıcısı da ilk kedisinde yaşadığı acemiliği anlattı.
twitter.com

Tabii kendisi yalnız değildi.

Tabii kendisi yalnız değildi.
twitter.com

Herkesin sırayla kendi kedisini anlattığı bir dost sohbetine döndü paylaşımın altı.

Herkesin sırayla kendi kedisini anlattığı bir dost sohbetine döndü paylaşımın altı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın