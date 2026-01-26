onedio
Kadraja Misafir Olan Kişiyi Sildirmek İsterken Mizah Şöleni Yaşatan X Kullanıcısı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.01.2026 - 14:13

Bazen manzarasıyla, o günkü ruh halinizle, ortamın ışığıyla harika bir fotoğraf çektirdiğinizi düşünebilirsiniz. Şartlar iyi bir fotoğrafa uygundur. Ancak fotoğrafı kontrol ettiğinizde istenmeyen misafirler kadrajınıza girebilir. Bir X kullanıcısı da iyi bir fotoğraf çektirdiğini düşünmüş olacaktı ki arkadaki siyah montlu adamı fark etti ve yardım için takipçilerine gitti.

Orijinal fotoğraf böyleydi...

Mizahşörler yapay zeka yeteneklerini konuşturdu...

Dahası da geldi!

Güvercin akımı olmazsa olmaz...

Diğer çalışmalar ise şöyle;

Diğer çalışmalar ise şöyle;
twitter.com
👇

👇

👇

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
