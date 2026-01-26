Kadraja Misafir Olan Kişiyi Sildirmek İsterken Mizah Şöleni Yaşatan X Kullanıcısı
Bazen manzarasıyla, o günkü ruh halinizle, ortamın ışığıyla harika bir fotoğraf çektirdiğinizi düşünebilirsiniz. Şartlar iyi bir fotoğrafa uygundur. Ancak fotoğrafı kontrol ettiğinizde istenmeyen misafirler kadrajınıza girebilir. Bir X kullanıcısı da iyi bir fotoğraf çektirdiğini düşünmüş olacaktı ki arkadaki siyah montlu adamı fark etti ve yardım için takipçilerine gitti.
Orijinal fotoğraf böyleydi...
Mizahşörler yapay zeka yeteneklerini konuşturdu...
Dahası da geldi!
Güvercin akımı olmazsa olmaz...
Diğer çalışmalar ise şöyle;
