Yapay Zekanın "Cennetin Sızdırılan Görüntüleri" Olarak Oluşturduğu Görsel Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.01.2026 - 18:45

Pek çok dinde ve inanç sisteminde dünya sonrası ruhların gittiği cennet ve cehennem kavramları bulunur. Cennet ve cehennem pek çok dinin ve inanç sisteminin kaynaklarında tasvir edilir. Son günlerde gündem olan yapay zeka işi ise cennetin nasıl göründüğü... Pek çok kişi yapay zekadan cennet ve cehennemi tasvir etmesini istedi. Özellikle bir görsel milyonlarca görüntülenme aldı.

ChatGPT'nin oluşturduğu cennet tasviri şu şekildeydi.

via İzafiyet

Bazıları ise cennetin zıt kavramı olan cehennemin tasvirini istedi. Grok cehennem kavramını böyle tasvir etti.

Cennet tasviri günün en çok yorumlanan görseli oldu.

twitter.com

Tabii görseller sosyal medyada da konuşuldu.

twitter.com

Her kullanıcıya farklı çizimler üretildi.

twitter.com
Bazıları bu görseli eleştirdi.

twitter.com

Farklı çizimler de denendi.

twitter.com

Gemini ise daha sürreel bir tasvir yaptı.

twitter.com

Oğuzhan Kaya
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
