Yapay Zekanın "Cennetin Sızdırılan Görüntüleri" Olarak Oluşturduğu Görsel Viral Oldu
Pek çok dinde ve inanç sisteminde dünya sonrası ruhların gittiği cennet ve cehennem kavramları bulunur. Cennet ve cehennem pek çok dinin ve inanç sisteminin kaynaklarında tasvir edilir. Son günlerde gündem olan yapay zeka işi ise cennetin nasıl göründüğü... Pek çok kişi yapay zekadan cennet ve cehennemi tasvir etmesini istedi. Özellikle bir görsel milyonlarca görüntülenme aldı.
ChatGPT'nin oluşturduğu cennet tasviri şu şekildeydi.
Bazıları ise cennetin zıt kavramı olan cehennemin tasvirini istedi. Grok cehennem kavramını böyle tasvir etti.
Cennet tasviri günün en çok yorumlanan görseli oldu.
Tabii görseller sosyal medyada da konuşuldu.
Her kullanıcıya farklı çizimler üretildi.
Bazıları bu görseli eleştirdi.
Farklı çizimler de denendi.
Gemini ise daha sürreel bir tasvir yaptı.
