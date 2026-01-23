onedio
Ankara'nın En Güzel 10 İlçesi Belirlendi!

Sena Erdoğdu
23.01.2026 - 12:29

Ankara'nın en gözde 10 ilçesi belirlendi! Türkiye'nin kalbi olarak kabul edilen, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile her daim göz dolduran Ankara'nın en güzel ilçeleri, Onedio okuyucuları tarafından belirlendi. Bu kriterler arasında ilçelerin tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, yaşam kalitesi ve sosyal olanakları yer alıyor.

 İşte, Ankara'nın en güzel 10 ilçesi!

10. Ayaş

%2 oy oranıyla 10. oldu, Ankara’nın sevilen ilçeleri arasında yer aldı.

9. Çamlıdere

%2 oy alarak 9. sırada yer aldı, sakinliğiyle öne çıktı.

8. Mamak

%3 oy oranıyla 8. sırada yer aldı, gelişen yapısıyla listede yer buldu.

7. Keçiören

%3 oy alarak 7. oldu, Ankara’nın önemli ilçeleri arasında gösterildi.

6. Beypazarı

%4 oy oranıyla 6. sırada yer aldı, tarihi dokusuyla dikkat çekti.

5. Yenimahalle

%5 oy alarak 5. oldu, merkezi yapısıyla öne çıktı.

4. Kızılcahamam

%5 oy oranıyla 4. sırada yer aldı, doğal güzellikleriyle beğeni topladı.

3. Etimesgut

%5 oy alarak 3. oldu ve Ankara’nın öne çıkan ilçeleri arasında yerini aldı.

2. Gölbaşı

%7 oy oranıyla 2. sırada yer aldı, doğasıyla dikkat çekti.

1. Çankaya

%49 oy alarak anketimizde 1. oldu ve Ankara’nın en beğenilen ilçesi seçildi.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
