Cebinizde Olabilir: 2009 Basımı Nadir Para 8 Bin 700 TL'ye Alıcı Buluyor

Cebinizde Olabilir: 2009 Basımı Nadir Para 8 Bin 700 TL'ye Alıcı Buluyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 12:45

Birleşik Krallık’ta 2009 yılında basılan nadir bir bozuk para, koleksiyon piyasasında dikkat çekmeye devam ediyor. Hâlâ dolaşımda olmasına rağmen çok sınırlı sayıda bulunan bu özel para, güncel kurla yaklaşık 8 bin 700 TL seviyelerine ulaşan fiyatlarla alıcı bulabiliyor. Uzmanlar, günlük harcamalarda fark edilmeden elden çıkabilecek bu paraya karşı vatandaşları bozuk paralarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

Birleşik Krallık'ta vatandaşlara, bozuk paralarını kontrol etmeleri yönünde uyarı yapıldı.

Birleşik Krallık’ta vatandaşlara, bozuk paralarını kontrol etmeleri yönünde uyarı yapıldı.

2009 yılında basılan özel bir 50 peni, koleksiyon piyasasında 150 sterline kadar alıcı bulabiliyor. Söz konusu para, halen dolaşımda olan en nadir ikinci 50 peni olarak kabul ediliyor.

Koleksiyon dünyasında Coin Collecting Wizard adıyla bilinen uzman, sosyal medya paylaşımlarında bu paranın ayırt edici özelliklerini anlattı. Uzman, Londra’daki Kew Gardens’ı tasvir eden bu 50 peniden yalnızca 210 bin adet basıldığını ve bu nedenle son derece sınırlı olduğunu belirtti.

Uzman, X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Uzman, X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kew Gardens 50 peni, bozuk para kontrol edenler için gerçek bir keşif. Hâlâ dolaşımda olması onu daha da heyecan verici kılıyor”

Facebook üzerinden yapılan açıklamada ise, paranın koleksiyoncular arasında oldukça popüler olduğu ve bulunmasının zor olduğu vurgulandı.

Paranın arka yüzünde, Kew Gardens’ın simgelerinden biri olan Çin Pagodası yer alıyor. Ön yüzünde ise Kraliçe II. Elizabeth’in portresi bulunuyor. Tasarım, sanatçı Christopher Le Brun tarafından hazırlandı.

Kraliyet Darphanesi de resmi internet sitesinde Kew Gardens 50 peninin koleksiyoncular arasında büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Açıklamada, bu tasarımın düşük basım adedi nedeniyle özel bir yere sahip olduğu ifade edilerek, paraların büyük bölümünün artık özel koleksiyonlarda bulunduğu kaydediliyor. Bu nedenle, günlük harcamalarda bu paraya rastlama ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Kew Gardens 50 peni, 2023 yılında nadirlik sıralamasındaki birinciliğini kaybetti. Kral III. Charles döneminde basılan Atlantik somonu temalı yeni 50 peni, şu anda Birleşik Krallık’ın en nadir 50 peni olarak kabul ediliyor.

Yani koleksiyoncuysanız, bu paranın sizde olabilme olasılığı epey yüksek!

