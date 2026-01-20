Cebinizde Olabilir: 2009 Basımı Nadir Para 8 Bin 700 TL'ye Alıcı Buluyor

“Kew Gardens 50 peni, bozuk para kontrol edenler için gerçek bir keşif. Hâlâ dolaşımda olması onu daha da heyecan verici kılıyor”

Facebook üzerinden yapılan açıklamada ise, paranın koleksiyoncular arasında oldukça popüler olduğu ve bulunmasının zor olduğu vurgulandı.

Paranın arka yüzünde, Kew Gardens’ın simgelerinden biri olan Çin Pagodası yer alıyor. Ön yüzünde ise Kraliçe II. Elizabeth’in portresi bulunuyor. Tasarım, sanatçı Christopher Le Brun tarafından hazırlandı.

Kraliyet Darphanesi de resmi internet sitesinde Kew Gardens 50 peninin koleksiyoncular arasında büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Açıklamada, bu tasarımın düşük basım adedi nedeniyle özel bir yere sahip olduğu ifade edilerek, paraların büyük bölümünün artık özel koleksiyonlarda bulunduğu kaydediliyor. Bu nedenle, günlük harcamalarda bu paraya rastlama ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Kew Gardens 50 peni, 2023 yılında nadirlik sıralamasındaki birinciliğini kaybetti. Kral III. Charles döneminde basılan Atlantik somonu temalı yeni 50 peni, şu anda Birleşik Krallık’ın en nadir 50 peni olarak kabul ediliyor.

Yani koleksiyoncuysanız, bu paranın sizde olabilme olasılığı epey yüksek!