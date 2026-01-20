onedio
Metaverse Hayal Kırıklığı Oldu: Meta 77 Milyar Dolarlık Zarar Sonrası 1500 Kişiyi İşten Çıkardı

Metehan Bozkurt
20.01.2026 - 11:34

Meta’nın büyük beklentilerle hayata geçirdiği metaverse yatırımları, şirketin stratejisinde köklü bir değişikliği beraberinde getirdi. Uzun süredir tartışma konusu olan projelerin beklenen karşılığı vermemesi üzerine Meta, sanal gerçeklik odaklı birimlerinde önemli bir küçülmeye gitti.

Meta’nın metaverse yatırımları, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle şirketi ciddi bir mali yükle karşı karşıya bıraktı.

ABD merkezli teknoloji şirketi, sanal gerçeklik ve metaverse odaklı birimlerinde görev yapan yaklaşık 1500 çalışanı işten çıkarma kararı aldı.

Futurism’in haberine göre, Meta bünyesinde 2020 yılında kurulan metaverse birimi, kuruluşundan bu yana şirkete en az 77 milyar dolarlık zarar yazdı. Söz konusu zarar, Meta’nın bu alandaki stratejisini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Mark Zuckerberg, metaverse vizyonunu ilk duyurduğu dönemde kullanıcıların fiziksel mekanlara bağlı kalmadan çalışabileceğini, sosyalleşebileceğini ve eğlence etkinliklerine katılabileceğini ifade etmişti.

Ancak aradan geçen sürede beklenen kullanıcı ilgisi ve ticari geri dönüş sağlanamadı.

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, işten çıkarmaların yatırım önceliklerindeki değişimle bağlantılı olduğu belirtildi. Açıklamada, metaverse projelerine ayrılan kaynakların bir kısmının giyilebilir teknolojilere yönlendirildiği ve alınan kararın bu stratejik dönüşümün bir parçası olduğu kaydedildi.

Sektör analistleri ise Meta’nın metaverse girişimini sonlandırma yönündeki adımını “doğru ancak gecikmiş” bir karar olarak değerlendiriyor. Bir dönem teknoloji dünyasında büyük beklentiler yaratan metaverse konsepti, mevcut tablo itibarıyla büyük ölçekli şirketler için sürdürülebilir bir yatırım alanı olmaktan uzaklaşmış görünüyor.

