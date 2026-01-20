Metaverse Hayal Kırıklığı Oldu: Meta 77 Milyar Dolarlık Zarar Sonrası 1500 Kişiyi İşten Çıkardı

Ancak aradan geçen sürede beklenen kullanıcı ilgisi ve ticari geri dönüş sağlanamadı.

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, işten çıkarmaların yatırım önceliklerindeki değişimle bağlantılı olduğu belirtildi. Açıklamada, metaverse projelerine ayrılan kaynakların bir kısmının giyilebilir teknolojilere yönlendirildiği ve alınan kararın bu stratejik dönüşümün bir parçası olduğu kaydedildi.

Sektör analistleri ise Meta’nın metaverse girişimini sonlandırma yönündeki adımını “doğru ancak gecikmiş” bir karar olarak değerlendiriyor. Bir dönem teknoloji dünyasında büyük beklentiler yaratan metaverse konsepti, mevcut tablo itibarıyla büyük ölçekli şirketler için sürdürülebilir bir yatırım alanı olmaktan uzaklaşmış görünüyor.