Metaverse Hayal Kırıklığı Oldu: Meta 77 Milyar Dolarlık Zarar Sonrası 1500 Kişiyi İşten Çıkardı
Meta’nın büyük beklentilerle hayata geçirdiği metaverse yatırımları, şirketin stratejisinde köklü bir değişikliği beraberinde getirdi. Uzun süredir tartışma konusu olan projelerin beklenen karşılığı vermemesi üzerine Meta, sanal gerçeklik odaklı birimlerinde önemli bir küçülmeye gitti.
Meta’nın metaverse yatırımları, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle şirketi ciddi bir mali yükle karşı karşıya bıraktı.
Mark Zuckerberg, metaverse vizyonunu ilk duyurduğu dönemde kullanıcıların fiziksel mekanlara bağlı kalmadan çalışabileceğini, sosyalleşebileceğini ve eğlence etkinliklerine katılabileceğini ifade etmişti.
