Bir Çiftin Tripod Olarak Kullandığı Kedi Viral Oldu

Biliyorsunuz kediler her yerde! Sürekli alakasız yerlerden çıkmaları, insanoğlu için neşe unsuru haline gelmeleri ve tuhaf huylarıyla kedili içeriklerin ardı arkası kesilmiyor. Bazen kediler bireysel olarak da öne çıkabiliyor. Bir çift de sahilde gezerken o anları ölümsüzleştirmek istedi. Etrafa telefonu sabitleyecek bir yer bulamadıkları için bir kediden yardım aldı. O anlar viral oldu.