Bir Çiftin Tripod Olarak Kullandığı Kedi Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.01.2026 - 10:03

Biliyorsunuz kediler her yerde! Sürekli alakasız yerlerden çıkmaları, insanoğlu için neşe unsuru haline gelmeleri ve tuhaf huylarıyla kedili içeriklerin ardı arkası kesilmiyor. Bazen kediler bireysel olarak da öne çıkabiliyor. Bir çift de sahilde gezerken o anları ölümsüzleştirmek istedi. Etrafa telefonu sabitleyecek bir yer bulamadıkları için bir kediden yardım aldı. O anlar viral oldu.

İşte ücretsiz olarak telefon tutacağı hizmeti veren kedi...

İşte ücretsiz olarak telefon tutacağı hizmeti veren kedi...

Ve bu teklifi geri çevirmeyen çift...

Ve bu teklifi geri çevirmeyen çift...

Tabii bu ilginç görüntüye yorumlar da geldi.

Tabii bu ilginç görüntüye yorumlar da geldi.
Alıntılar da...

Alıntılar da...
👇

👇
👇

👇
👇

👇
👇

👇
👇

👇
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
