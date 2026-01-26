Bir Çiftin Tripod Olarak Kullandığı Kedi Viral Oldu
Biliyorsunuz kediler her yerde! Sürekli alakasız yerlerden çıkmaları, insanoğlu için neşe unsuru haline gelmeleri ve tuhaf huylarıyla kedili içeriklerin ardı arkası kesilmiyor. Bazen kediler bireysel olarak da öne çıkabiliyor. Bir çift de sahilde gezerken o anları ölümsüzleştirmek istedi. Etrafa telefonu sabitleyecek bir yer bulamadıkları için bir kediden yardım aldı. O anlar viral oldu.
İşte ücretsiz olarak telefon tutacağı hizmeti veren kedi...
Ve bu teklifi geri çevirmeyen çift...
Tabii bu ilginç görüntüye yorumlar da geldi.
Alıntılar da...
