Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
23.01.2026 - 11:47

Mizaha dair yapılan komik paylaşımlarda illa bir görsel, video kesiti veya son zamanlarda editlere sık sık rastlıyoruz. Gülerek de tüketiyoruz. Ancak bir de sadece kelimelerin kullanıldığı durum tespitleri var ve insana 'aaa bir dakika' diye anlık bir farkındalık da sağlıyor. Bu işin X'te ustaları var ve son zamanlarda hayata dair komik tespitlerini tespih gibi dizenler var.

Başlayalım!

Emlakçılık ve izafiyet...

İnsan hayret ediyor...

Powerbank tarzı bir şey olmalı.

👇

Önemli bir not...

Hayat kurtaran bilgi...

Kendine de borç takmazsın...

Bu kadarı da fazla...

Dinlemek lazım...

Kapatalım 👋

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
