Çeyizindeki Beyaz Eşyaları Nişanlısına Güncel Fiyatından Satmak İsteyen Kişi X Gündeminde
X'te yayılmış popüler bir paylaşıma göre nişan atma olayı boşanmadan daha sarsıcıdır. Çünkü ilişkinin ilk heyecanının karşıya çıkan ilk engelde dağılması pek çok kişiyi haklı olarak şoke eder. Etrafınızda da ilginç nişan atma hikayeleri duymuşsunuzdur veya kendiniz yaşamışsınızdır. Ancak bu zamana kadar şahit olduğunuz tüm nişan atma sebeplerini unutun!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evlilik öncesi kız tarafı ve erkek tarafının yükümlülükleri her zaman tartışmalara neden olmuştur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir de kritik bilgi geldi.
Tabii yaklaşık 1.4 milyon görüntülenme alan paylaşıma yorum gelmezse olmaz.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın