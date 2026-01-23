onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Çeyizindeki Beyaz Eşyaları Nişanlısına Güncel Fiyatından Satmak İsteyen Kişi X Gündeminde

Çeyizindeki Beyaz Eşyaları Nişanlısına Güncel Fiyatından Satmak İsteyen Kişi X Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.01.2026 - 13:14

X'te yayılmış popüler bir paylaşıma göre nişan atma olayı boşanmadan daha sarsıcıdır. Çünkü ilişkinin ilk heyecanının karşıya çıkan ilk engelde dağılması pek çok kişiyi haklı olarak şoke eder. Etrafınızda da ilginç nişan atma hikayeleri duymuşsunuzdur veya kendiniz yaşamışsınızdır. Ancak bu zamana kadar şahit olduğunuz tüm nişan atma sebeplerini unutun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evlilik öncesi kız tarafı ve erkek tarafının yükümlülükleri her zaman tartışmalara neden olmuştur.

Evlilik öncesi kız tarafı ve erkek tarafının yükümlülükleri her zaman tartışmalara neden olmuştur.
twitter.com

Ancak paylaşımda bahsedilen kişi iki yıl önce aldığı beyaz eşyayı nişanlısına satmaya çalışmış. İşin ilginç tarafı enflasyon farkını da istemiş. Haliyle nişanlar atılmış.

Bir de kritik bilgi geldi.

Bir de kritik bilgi geldi.
twitter.com

Tabii yaklaşık 1.4 milyon görüntülenme alan paylaşıma yorum gelmezse olmaz.

Tabii yaklaşık 1.4 milyon görüntülenme alan paylaşıma yorum gelmezse olmaz.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın