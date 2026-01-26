onedio
3/B Sınıfından Melih'in Çözdüğü Soru Sosyal Medyada Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
26.01.2026 - 15:05

Öğretmenlerin sürekli ulaşılabilir olması tartışılan bir konu. Bazı öğretmenler sürekli gelen veli mesajlarından şikayetçiyken bazıları da bu konuda daha esnek davranabiliyor. Tabii sınıf WhatsApp grupları olsun, bireysel hatlar olsun sürekli sorular soruluyor. Bir öğretmene de ilginç bir soru geldi. Aslında sorunun yanıtını beğenmese de cevap doğruydu.

Diyalog şöyle;

Pek çok kişi yanıtı başarılı buldu.

twitter.com

Melih haklı!

twitter.com

Uzmanından da onay geldi.

twitter.com

👇

twitter.com
Bu da doğru...

twitter.com

👇

twitter.com

Oğuzhan Kaya
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
