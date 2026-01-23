onedio
Pratik Çözümlerden Teknolojinin Geldiği Noktaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
23.01.2026 - 17:41

Eski adı Twitter, yeni adı X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 23 Ocak Cuma günü hangi gönderiler öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş?

Başlayalım!

twitter.com

Kırıcı bir hediye...

twitter.com

Önemli bir uyarı...

twitter.com

Çözüm basit...

twitter.com

Şöyle de bir dönem...

Şöyle de bir dönem...
Biraz da teknoloji...

twitter.com

Avokadolu menemen olmazsa olmaz.

twitter.com

İlginç bir diyalog...

İlginç bir diyalog...

Nişan iptal tabii...

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com
