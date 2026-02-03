Adını Mizahın Lokomotifi Twitter'ın Tarihine Altın Harflerle Yazdıran Tweetler
X yani Twitter'da bugüne kadar milyarlarca tweet atıldı. Milyonlarcası önümüze düştü ama bazı paylaşımlar bu milyonların içinde ay ışığı gibi parladı. Akışta yer alan gönderi bombardımanına rağmen akıllara kazınmayı başardı. Biz de son zamanlarda milyonlarca paylaşım arasından çıkıp aklımıza kazınan bazı tweetleri derledik.
Bazı paylaşımlar diyalog halindeyken...
Bazı paylaşımları gelen yanıtlar değerli kılıyor.
Bazı tweetler hiç eskimiyor.
Bazılarındaki kelime şakaları nesilden nesile devam ediyor.
Göndermeler ise akılda daha hızlı kalıyor.
Bir de aşırı haklı olanlar var.
Kimileri olayları başka olaylara bağlıyor.
👇
👇
👇
👇
👇
