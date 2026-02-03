onedio
Adını Mizahın Lokomotifi Twitter'ın Tarihine Altın Harflerle Yazdıran Tweetler

Oğuzhan Kaya
03.02.2026 - 21:48

X yani Twitter'da bugüne kadar milyarlarca tweet atıldı. Milyonlarcası önümüze düştü ama bazı paylaşımlar bu milyonların içinde ay ışığı gibi parladı. Akışta yer alan gönderi bombardımanına rağmen akıllara kazınmayı başardı. Biz de son zamanlarda milyonlarca paylaşım arasından çıkıp aklımıza kazınan bazı tweetleri derledik.

Bazı paylaşımlar diyalog halindeyken...

Bazı paylaşımları gelen yanıtlar değerli kılıyor.

Bazı tweetler hiç eskimiyor.

Bazılarındaki kelime şakaları nesilden nesile devam ediyor.

Göndermeler ise akılda daha hızlı kalıyor.

Bir de aşırı haklı olanlar var.

Kimileri olayları başka olaylara bağlıyor.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
