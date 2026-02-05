onedio
Kızılcık Şerbeti’ne Katılan Gökberk Yıldırım ile Ceren Karakoç’un Eski Projesi Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti'ne Katılan Gökberk Yıldırım ile Ceren Karakoç'un Eski Projesi Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
05.02.2026 - 19:24

Kızılcık Şerbeti dizisi bu sezon birçok gelişmeye ev sahipliği yaptı. Dizinin kadrosundan başroller ayrıldı, eski oyuncular geri döndü, hikaye değişti derken yeni haberleri takip etmekte zorlanır olduk. Bugünse kadroya bir yeni oyuncunun daha katıldığı öğrenilmişti. Kanal 7 dizisiyle ünlenen Gökberk Yıldırım kadroya girmişti. Aynı zamanda oyuncunun dizide Nursema’ya hayat veren Ceren Karakoç’la eski arkadaş olduğu ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti dört sezondur ekranlara geliyor.

Kızılcık Şerbeti dört sezondur ekranlara geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Fatih’e hayat veren Doğukan Güngör’ün yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle Show TV yönetiminin kararıyla diziden çıkarıldığı öğrenilmişti. Oyuncunun yerine yeni Fatih olarak Emre Dinler gelmişti.

Kadronun yeni isimlerinden biri de Gökberk Yıldırım oldu.

Gökberk Yıldırım ile Ceren Karakoç’un çok eskiye dayanan dostlukları olduğu ortaya çıktı.

Gökberk Yıldırım ile Ceren Karakoç'un çok eskiye dayanan dostlukları olduğu ortaya çıktı.

İkili, bir dönemlerin popüler günlük dizisi Beni Affet’te birlikte rol almış. 2011’de yayınlanmaya başlayan Beni Affet, o dönem için ekranların sevilen dizilerindendi. Sektöre de birçok oyuncu kazandırdı. 

Kızılcık Şerbeti’ne dönecek olursak seyirciler Gökberk Yıldırım’ın dahil olmasıyla birlikte hikayede neler olacağını merakla bekliyor.

