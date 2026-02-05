Kızılcık Şerbeti’ne Katılan Gökberk Yıldırım ile Ceren Karakoç’un Eski Projesi Ortaya Çıktı
Kızılcık Şerbeti dizisi bu sezon birçok gelişmeye ev sahipliği yaptı. Dizinin kadrosundan başroller ayrıldı, eski oyuncular geri döndü, hikaye değişti derken yeni haberleri takip etmekte zorlanır olduk. Bugünse kadroya bir yeni oyuncunun daha katıldığı öğrenilmişti. Kanal 7 dizisiyle ünlenen Gökberk Yıldırım kadroya girmişti. Aynı zamanda oyuncunun dizide Nursema’ya hayat veren Ceren Karakoç’la eski arkadaş olduğu ortaya çıktı.
Kızılcık Şerbeti dört sezondur ekranlara geliyor.
Gökberk Yıldırım ile Ceren Karakoç’un çok eskiye dayanan dostlukları olduğu ortaya çıktı.
