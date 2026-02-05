Dizi Sektöründeki Yaş Farkı Anne Oğul Seçilen Oyuncular Üzerinden Yeniden Gündeme Geldi
Son zamanlarda dizi sektöründeki yaş farkı gündemden düşmeyen konulardan. Özellikle kadın erkek partnerler arasında 20 yaş fark olan projelere şahit olabiliyoruz. Şimdiyse X’te anne ve oğul olarak yapılan cast seçimi tartışmaya neden oldu. Çünkü aralarında yalnızca 6 yaş vardı. Gelin detaylara geçelim!
İki yıl önce bir dizi projesinde bir araya gelen Sinem Öztürk ve Feyyaz Şerifoğlu’nun anne oğul olarak seçilmesi gündeme taşındı.
İkili, Bir Sevdadır dizisinde bir araya gelmişti.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
