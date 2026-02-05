onedio
Dizi Sektöründeki Yaş Farkı Anne Oğul Seçilen Oyuncular Üzerinden Yeniden Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
05.02.2026 - 17:06

Son zamanlarda dizi sektöründeki yaş farkı gündemden düşmeyen konulardan. Özellikle kadın erkek partnerler arasında 20 yaş fark olan projelere şahit olabiliyoruz. Şimdiyse X’te anne ve oğul olarak yapılan cast seçimi tartışmaya neden oldu. Çünkü aralarında yalnızca 6 yaş vardı. Gelin detaylara geçelim!

İki yıl önce bir dizi projesinde bir araya gelen Sinem Öztürk ve Feyyaz Şerifoğlu’nun anne oğul olarak seçilmesi gündeme taşındı.

1985 doğumlu Sinem Öztürk, 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu’nun annesi olarak dizide rol almıştı. Son zamanlarda dizilerdeki yaş farkı konusunun revaçta olmasıyla birlikte bir X kullanıcısı da yalnızca şimdi değil, eskiden de benzer durumların yaşandığını dile getirdi.

İkili, Bir Sevdadır dizisinde bir araya gelmişti.

Sosyal medyada yaş farkı konusu eleştiri alsa da cast seçimleri bu yönde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de 1987 doğumlu Çağlar Ertuğrul ile 2003 doğumlu Derya Pınar Ak’ın partner olduğu öğrenilmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Elif Sude Yenidoğan
