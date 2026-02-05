Dizi Sektöründeki Yaş Farkı Anne Oğul Seçilen Oyuncular Üzerinden Yeniden Gündeme Geldi

Son zamanlarda dizi sektöründeki yaş farkı gündemden düşmeyen konulardan. Özellikle kadın erkek partnerler arasında 20 yaş fark olan projelere şahit olabiliyoruz. Şimdiyse X’te anne ve oğul olarak yapılan cast seçimi tartışmaya neden oldu. Çünkü aralarında yalnızca 6 yaş vardı. Gelin detaylara geçelim!