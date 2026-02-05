onedio
Yayın Tarihi Hala Açıklanmayan Sevdiğim Sensin'den Yeni Fragman Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
05.02.2026 - 15:01

Star TV'nin merakla beklenen dizisi Sevdiğim Sensin'in yayın tarihi bir türlü açıklanmadı. Sevdiğim Sensin'den yayın tarihi gelmese de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Star TV, Sevdiğim Sensin'in yeni fragmanını yine yayın tarihsiz yayınladı.

Star TV’nin merakla beklenen yeni dizilerinden Sevdiğim Sensin, henüz yayın tarihi netleşmeden gündemde kalmayı sürdürüyor.

Kanal tarafından projeye dair resmi yayın takvimi paylaşılmaması izleyiciler arasında soru işaretleri oluştururken, dizinin tanıtım çalışmalarının devam etmesi dikkat çekiyor. Beklenen açıklama henüz gelmemiş olsa da, dizinin hayranlarını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Star TV, Sevdiğim Sensin için hazırlanan yeni fragmanı izleyiciyle buluşturdu. Ancak fragmanda yine yayın tarihine yer verilmemesi, projeye dair merakı daha da artırdı.

