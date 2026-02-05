Yayın Tarihi Hala Açıklanmayan Sevdiğim Sensin'den Yeni Fragman Geldi
Star TV'nin merakla beklenen dizisi Sevdiğim Sensin'in yayın tarihi bir türlü açıklanmadı. Sevdiğim Sensin'den yayın tarihi gelmese de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Star TV, Sevdiğim Sensin'in yeni fragmanını yine yayın tarihsiz yayınladı.
Star TV’nin merakla beklenen yeni dizilerinden Sevdiğim Sensin, henüz yayın tarihi netleşmeden gündemde kalmayı sürdürüyor.
