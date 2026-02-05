Lider Yine Değişmedi, Rakip Dizi Atağa Geçti: 4 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Eşref Rüya, Sahipsizler, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 4 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı reytinglerine yine Eşref Rüya damga vurdu. Eşref Rüya iki haftanın ardından yine reyting sıralamasında 1. sırada yer aldı. Eşref Rüya'yı ise NOW'ın yeni dizisi Yeraltı takip etti. Yeraltı henüz 2. bölümden fena yükseliş yaşadı ve tüm kategorilerde 2. sırayı kaptı.

Eşref Rüya ve Yeraltı'nın rakipleri Sahipsizler ve Kuruluş Orhan ise beklenen reyting artışını yaşayamadı.