Lider Yine Değişmedi, Rakip Dizi Atağa Geçti: 4 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Esra Demirci
05.02.2026 - 11:23

4 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 4 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya çarşamba akşamı liderliğini elden bırakmadı. Eşref Rüya en çok dizi olmayı sürdürürken NOW'da başlayan yeni dizi Yeraltı muazzam bir artış yaşadı. Yeraltı dizisi tüm kategorilerde 2. sırada yer aldı.

İşte, 4 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları...

Eşref Rüya, Sahipsizler, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 4 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı reytinglerine yine Eşref Rüya damga vurdu. Eşref Rüya iki haftanın ardından yine reyting sıralamasında 1. sırada yer aldı. Eşref Rüya'yı ise NOW'ın yeni dizisi Yeraltı takip etti. Yeraltı henüz 2. bölümden fena yükseliş yaşadı ve tüm kategorilerde 2. sırayı kaptı.

Eşref Rüya ve Yeraltı'nın rakipleri Sahipsizler ve Kuruluş Orhan ise beklenen reyting artışını yaşayamadı.

4 Şubat Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

4 Şubat Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

8 Ocak Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

