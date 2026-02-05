Lider Yine Değişmedi, Rakip Dizi Atağa Geçti: 4 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
4 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 4 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya çarşamba akşamı liderliğini elden bırakmadı. Eşref Rüya en çok dizi olmayı sürdürürken NOW'da başlayan yeni dizi Yeraltı muazzam bir artış yaşadı. Yeraltı dizisi tüm kategorilerde 2. sırada yer aldı.
İşte, 4 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları...
4 Şubat Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:
4 Şubat Çarşamba AB Reyting Sonuçları:
8 Ocak Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:
