Survivor'da Büyük Tartışma: Murat Arkın, Bayhan'a Pala Fırlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.02.2026 - 08:34

Survivor 2026'da sular durulmuyor. Ünlüler takımının ada hayatının gösterildiği yeni bölüm fragmanında yarışmacıların barakasına yılan geldiği görüldü. Bayhan palayla yılanı almak isterken Murat Arkın'ın palayı bir türlü vermemesi olay yarattı. Murat Arkın karanlıkta Bayhan'a palayı fırlatınca tansiyon yükseldi.

Survivor'ın yeni bölüm fragmanına Bayhan ve Murat Arkın tartışması damga vurdu.

Survivor'da bu sene ada hayatı daha çarpıcı bir şekilde ekrana yansıyor. Survivor'a ilk defa giden yarışmacıların çoğunlukta olduğu yarışmada Ünlüler adasını bu defa bir yılan ziyaret etti. Ünlüler takımındaki yarışmacılar yılanın yataklarının içine kadar gelmesine şoke olurken Bayhan olaya müdahale etmek istese de Murat Arkın'dan ters bir yanıt aldı.

Yılanı almak isteyen Bayhan ve diğer yarışmacılar ısrarla palayı istese de Murat Arkın'ın bir türlü vermemesi ve en sonunda karanlıkta Bayhan'a doğru fırlatması adada gerginlik yarattı. Bayhan, Murat Arkın'a 'Sakin ol. Biz görüyoruz burada. Küfürlü konuşma. Ağzını bozma' dedi.

Survivor'daki gergin anları buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
