Survivor'da Büyük Tartışma: Murat Arkın, Bayhan'a Pala Fırlattı
Survivor 2026'da sular durulmuyor. Ünlüler takımının ada hayatının gösterildiği yeni bölüm fragmanında yarışmacıların barakasına yılan geldiği görüldü. Bayhan palayla yılanı almak isterken Murat Arkın'ın palayı bir türlü vermemesi olay yarattı. Murat Arkın karanlıkta Bayhan'a palayı fırlatınca tansiyon yükseldi.
Survivor'ın yeni bölüm fragmanına Bayhan ve Murat Arkın tartışması damga vurdu.
Survivor'daki gergin anları buradan izleyebilirsiniz:
