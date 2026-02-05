Survivor'da Büyük Tartışma: Murat Arkın, Bayhan'a Pala Fırlattı

Survivor'da bu sene ada hayatı daha çarpıcı bir şekilde ekrana yansıyor. Survivor'a ilk defa giden yarışmacıların çoğunlukta olduğu yarışmada Ünlüler adasını bu defa bir yılan ziyaret etti. Ünlüler takımındaki yarışmacılar yılanın yataklarının içine kadar gelmesine şoke olurken Bayhan olaya müdahale etmek istese de Murat Arkın'dan ters bir yanıt aldı.

Yılanı almak isteyen Bayhan ve diğer yarışmacılar ısrarla palayı istese de Murat Arkın'ın bir türlü vermemesi ve en sonunda karanlıkta Bayhan'a doğru fırlatması adada gerginlik yarattı. Bayhan, Murat Arkın'a 'Sakin ol. Biz görüyoruz burada. Küfürlü konuşma. Ağzını bozma' dedi.