Adil Kimle Buluştu? Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölüm Fragmanı İzleyiciyi Çıldırttı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in 17. bölüm 2. fragmanında Adil'in Esme dışında biriyle yemeğe gittiği görüldü. Esme de dayanamayıp yemeği bastı! En az Esme kadar sinirlenen izleyici soluğu klavye başında aldı.
Taşacak Bu Deniz'in 17. bölümünde de Esme'mizin yüzü bir türlü gülmüyor.
Taşacak Bu Deniz 17. bölüm 2. fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
Başkasıyla yemeğe çıktığı düşünülen Adil'e söylenmedik söz kalmadı!
