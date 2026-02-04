onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Adil Kimle Buluştu? Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölüm Fragmanı İzleyiciyi Çıldırttı

Adil Kimle Buluştu? Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölüm Fragmanı İzleyiciyi Çıldırttı

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.02.2026 - 16:40

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in 17. bölüm 2. fragmanında Adil'in Esme dışında biriyle yemeğe gittiği görüldü. Esme de dayanamayıp yemeği bastı! En az Esme kadar sinirlenen izleyici soluğu klavye başında aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz'in 17. bölümünde de Esme'mizin yüzü bir türlü gülmüyor.

Taşacak Bu Deniz'in 17. bölümünde de Esme'mizin yüzü bir türlü gülmüyor.

Oruç ve Eleni tarafında işler bir nebze düzelirken, İso ve Fadime birbirlerine olan duygularıyla ilk kez yüzleşiyor. Ancak Esme'nin sırlarından kaçmak isteyen Adil, 20 yıl beklemesinin ardından birden evlenmeye karar verip date'e çıktı!

Taşacak Bu Deniz 17. bölüm 2. fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

Başkasıyla yemeğe çıktığı düşünülen Adil'e söylenmedik söz kalmadı!

Başkasıyla yemeğe çıktığı düşünülen Adil'e söylenmedik söz kalmadı!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın