Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Huzurevinde Kaldığını Açıkladı!

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.02.2026 - 14:38

20. sezonuyla Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam eden Arka Sokaklar'da Vedat Müdür rolünü canlandıran Murat Ormiyak, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, huzurevinde kaldığını ve çok mutsuz olduğunu açıkladı.

Kanal D ekranlarında 20 sezondur izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Dizide rol alan pek çok karakter unutulmaz isimler arasına girdi. 20 sezondur rol alanlar kadar, uzun yıllar izlediğimiz ve bir süredir ekranlarda görünmeyen izimler de oldu. Arka Sokaklar'da 180 bölüm rol alan ve Vedat Müdür karakterine hayat veren Murat Ormiyak yıllar sonra ortaya çıktı.

Murat Ormiyak, huzurevinde kaldığını ve çok mutsuz olduğunu dile getirdi. Ormiyak, "Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Hiç mutlu değilim. Artık teklif gelmiyor." dedi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
