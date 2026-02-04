Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Huzurevinde Kaldığını Açıkladı!
20. sezonuyla Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam eden Arka Sokaklar'da Vedat Müdür rolünü canlandıran Murat Ormiyak, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, huzurevinde kaldığını ve çok mutsuz olduğunu açıkladı.
Kanal D ekranlarında 20 sezondur izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
Murat Ormiyak, huzurevinde kaldığını ve çok mutsuz olduğunu dile getirdi. Ormiyak, "Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Hiç mutlu değilim. Artık teklif gelmiyor." dedi.
