Final Yapmıştı Ama... Ben Leman'ın Yüksek IMDb Puanları Görenleri Şoke Ediyor

Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu ve Selin Şekerci'nin başrollerde yer aldığı Ben Leman, reytinglerde istediği oranları elde edemese de kendine has bir seyirci kitlesiyle ekran yolculuğuna devam etmişti. Final yapacağı açıklandıktan sonra seyirciler bu konuda pek çok çalışma düzenlese de dizi finalden kaçamadı. Çok iyi bir senaryo ve oyunculara sahip olmasına rağmen reyting sistemi nedeniyle final yapan Ben Leman'ın IMDb'deki yüksek puanları ise dikkatten kaçmadı.