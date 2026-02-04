onedio
Final Yapmıştı Ama... Ben Leman'ın Yüksek IMDb Puanları Görenleri Şoke Ediyor

Final Yapmıştı Ama... Ben Leman'ın Yüksek IMDb Puanları Görenleri Şoke Ediyor

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.02.2026 - 13:07

NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final kararıyla karşı karşıya kalmıştı. 13. bölümüyle final yaparak final yapan Ben Leman'ın etkisi hala devam ederken bir seyirci Ben Leman'ın IMDb'deki bölüm puanlarını yayınlayarak yüksek puanları gözler önüne serdi.

NOW ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Leman, reyting kurbanı olarak final yapmıştı.

Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu ve Selin Şekerci'nin başrollerde yer aldığı Ben Leman, reytinglerde istediği oranları elde edemese de kendine has bir seyirci kitlesiyle ekran yolculuğuna devam etmişti. Final yapacağı açıklandıktan sonra seyirciler bu konuda pek çok çalışma düzenlese de dizi finalden kaçamadı. Çok iyi bir senaryo ve oyunculara sahip olmasına rağmen reyting sistemi nedeniyle final yapan Ben Leman'ın IMDb'deki yüksek puanları ise dikkatten kaçmadı.

Final yapan Ben Leman'ın IMDb'de aldığı puanlar gündem oldu.

Bir X kullanıcısı, Ben Leman'ın yayınlanan bölümlerinin IMDb'de aldığı puanları yayınladı. Ben Leman özellikle final bölümüyle resmen şov yaparken bu puanlara rağmen reytinglerde istenileni alamadığı için bitirilmesi ise seyirciyi yeniden üzdü.

