Survivor'da Yine Mağdur Olan Engincan'ın Konuşmasına Bayhan'ın Tepkisi
Survivor 2026'nın yeni bölümünde Engincan, Ünlüler takımıyla yine sorunlar yaşadı. Yarışmayı kazandıktan sonraki sevincine tepki gösterildiğini söyleyen Engincan konuyu uzun uzun anlattıkça karşı takımdaki Bayhan'ın halleri gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2026'da olaylar bir türlü bitmiyor. Kaos yaratan isim yine Engincan oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bayhan'ın o anlarını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın