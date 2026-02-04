onedio
Survivor'da Yine Mağdur Olan Engincan'ın Konuşmasına Bayhan'ın Tepkisi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.02.2026 - 09:42

Survivor 2026'nın yeni bölümünde Engincan, Ünlüler takımıyla yine sorunlar yaşadı. Yarışmayı kazandıktan sonraki sevincine tepki gösterildiğini söyleyen Engincan konuyu uzun uzun anlattıkça karşı takımdaki Bayhan'ın halleri gündem oldu.

Survivor 2026'da olaylar bir türlü bitmiyor. Kaos yaratan isim yine Engincan oldu.

Survivor 2026'da olaylar bir türlü bitmiyor. Kaos yaratan isim yine Engincan oldu.

Ünlüler takımıyla sık sık tartışma yaşayan Engincan son olarak bir oyunu kazandıktan sonra sevinci nedeniyle tepki görmüştü. Üstüne bir de halat çekme oyununda sarf ettiği sözlerle karşı takımı kışkırtan Engincan'ın oyun sonu kendini açıklama kısmında Bayhan'ın halleri dikkat çekti.

Engincan'ın konuşması karşısında karşı takımdan Bayhan'ın surat ifadesi kısa sürede gündem oldu.

Bayhan'ın o anlarını buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
