onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ünlü Oyuncu Burcu Binici, Bir Diziden Son Anda Çıkarılınca Yaşadıklarını Anlattı

Ünlü Oyuncu Burcu Binici, Bir Diziden Son Anda Çıkarılınca Yaşadıklarını Anlattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.02.2026 - 08:50

Ünlü oyuncu Burcu Binici, 360'da 'Pınar Altuğ Atacan'la Kim O?' programına konuk oldu. Binici, yıllar önce bir projeye kabul edildiğini, 6 ay diziye hazırlandığını, evini kapattığını ve uçağa binip çekimlere gideceği sırada diziden çıkarıldığını öğrendiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzel oyuncu Burcu Binici'yi son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam ile televizyon ekranlarında izlemiştik.

Güzel oyuncu Burcu Binici'yi son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam ile televizyon ekranlarında izlemiştik.

Geçtiğimiz sene canlı yayında bayılan Burcu Binici herkesi korkutmuştu. Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Binici, dün 'Pınar Altuğ Atacan'la Kim O?' programına konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan Burcu Binici, yıllar önce bir diziye kabul edildiğini, diziden son anda çıkarıldığını açıkladı.

Burcu Binici, diziden çıkarıldığını öğrendiğinde bayıldığını, arkadaşları ve sevdiklerinin kendisine destek olduğunu açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın