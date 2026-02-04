Ünlü Oyuncu Burcu Binici, Bir Diziden Son Anda Çıkarılınca Yaşadıklarını Anlattı
Ünlü oyuncu Burcu Binici, 360'da 'Pınar Altuğ Atacan'la Kim O?' programına konuk oldu. Binici, yıllar önce bir projeye kabul edildiğini, 6 ay diziye hazırlandığını, evini kapattığını ve uçağa binip çekimlere gideceği sırada diziden çıkarıldığını öğrendiğini açıkladı.
Güzel oyuncu Burcu Binici'yi son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam ile televizyon ekranlarında izlemiştik.
Burcu Binici, diziden çıkarıldığını öğrendiğinde bayıldığını, arkadaşları ve sevdiklerinin kendisine destek olduğunu açıkladı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
