Kimse Beklemiyordu! Eşref Rüya'da Eşref'in Baş Düşmanı Diziye Veda Ediyor

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.02.2026 - 15:32

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da şoke eden bir ayrılık yaşanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'da Eşref'in baş düşmanlarından biri diziye veda edecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'da şoke eden bir ayrılık yaşanacak.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı dizi çarşamba akşamlarına damga vuruyor. Son bölümde Nisan'ın Rüya olduğunu öğrenmesi seyirciyi iyice heyecanlandırırken Birsen Altuntaş büyük bombayı patlattı. Altuntaş, Eşref'in baş düşmanlarından birinin diziye veda edeceğini duyurdu.

Eşref Rüya'nın Dinçer'i Taner Rumeli dizinin kadrosundan ayrılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'nın kötüsü Dinçer'i canlandıran Taner Rumeli, önümüzdeki bölümlerde diziye veda edecek. Taner Rumeli'nin diziden nasıl bir hikayeyle ayrılacağı ise henüz netleşmedi.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
