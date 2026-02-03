Kimse Beklemiyordu! Eşref Rüya'da Eşref'in Baş Düşmanı Diziye Veda Ediyor
Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da şoke eden bir ayrılık yaşanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'da Eşref'in baş düşmanlarından biri diziye veda edecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Eşref Rüya'nın Dinçer'i Taner Rumeli dizinin kadrosundan ayrılıyor.
