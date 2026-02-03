onedio
Mısır'da Yeni Başlayan Dizinin Eşref Rüya'nın Afişini Birebir Kopyaladığı Ortaya Çıktı

Mısır'da Yeni Başlayan Dizinin Eşref Rüya'nın Afişini Birebir Kopyaladığı Ortaya Çıktı

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.02.2026 - 14:06

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya'nın afişinin kopyalandığı ortaya çıktı. Mısır'da yayın hayatına Ramazan ayında başlayacak Awlad Al-Ra'i adlı dizinin afişinin yayınlanmasının ardından afişin Eşref Rüya'nın afişine birebir benzediğini fark eden bir kullanıcı söz konusu durumu paylaştı.

Mısır'da yayına girecek yeni bir dizinin Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın afişini kopyaladığı ifşa oldu.

Mısır'da yayına girecek yeni bir dizinin Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın afişini kopyaladığı ifşa oldu.

X'te ortaya çıkan olayda bir kullanıcı Eşref Rüya ve Mısır yapımı yeni dizi Awlad Al-Ra'i'nin afişlerini yan yana getirerek paylaştı. Kullanıcı paylaşımında 'Bir dizinin, bir başka dizinin poster fikrini bir yıldan kısa bir süre içinde çaldığını ilk kez görüyorum.' ifadelerini kullanırken Mısır yapımı dizinin 2026 Ramazan ayında yayına gireceği detayı da ortaya çıktı.

İşte 2025'te yayın hayatına başlayan Eşref Rüya ve henüz yayına girmeyen Mısır dizisi Awlad Al-Ra'i'nin afişleri:

İşte 2025'te yayın hayatına başlayan Eşref Rüya ve henüz yayına girmeyen Mısır dizisi Awlad Al-Ra'i'nin afişleri:

