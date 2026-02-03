Mısır'da Yeni Başlayan Dizinin Eşref Rüya'nın Afişini Birebir Kopyaladığı Ortaya Çıktı
Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya'nın afişinin kopyalandığı ortaya çıktı. Mısır'da yayın hayatına Ramazan ayında başlayacak Awlad Al-Ra'i adlı dizinin afişinin yayınlanmasının ardından afişin Eşref Rüya'nın afişine birebir benzediğini fark eden bir kullanıcı söz konusu durumu paylaştı.
Mısır'da yayına girecek yeni bir dizinin Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın afişini kopyaladığı ifşa oldu.
İşte 2025'te yayın hayatına başlayan Eşref Rüya ve henüz yayına girmeyen Mısır dizisi Awlad Al-Ra'i'nin afişleri:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
