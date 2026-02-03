onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da Ramazan, Doğuş'a Sataşınca Tansiyon Fena Yükseldi

Survivor'da Ramazan, Doğuş'a Sataşınca Tansiyon Fena Yükseldi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.02.2026 - 10:48

Survivor 2026'da olaylar bitmiyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Doğuş ve Ramazan arasında ipler gerildi. Halat çekme oyunu oynanan yarışmada Ramazan Doğuş'a sataşınca Doğuş, Gönüllüler yarışmacısının üzerine yürüdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026'da kaos yine üst seviyelere çıktı.

Survivor 2026'da kaos yine üst seviyelere çıktı.

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Doğuş ve Ramazan arasındaki tartışma dikkat çekti. Halat çekme oyunu oynanırken Ramazan'ın rakibi Doğuş'a sataşması gündem oldu. Doğuş, Ramazan'ın sataşmasına tepkisiz kalamazken ayrıca Gönüllüler yarışmacısının üzerine yürüdü. Fragmandaki o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Survivor'daki gergin anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın