TikTok Fenomeniydi: Rüya Gibi Dizisindeki Oyunculuğu Övgü Aldı
TikTok hayatımıza girdiğinden beri pek çok isim ünlenerek hayatımıza girdi. TikTok’ta fenomen olan isimlerden birkaçının dizi sektörüne yöneldiğini de gördük. Yüksek takipçi sayıları ve etkileşim güçleri oyunculuğa adım atmalarında büyük etkendi. Semiraminta kullanıcı isimli Yeliz Korkmaz da TikTok’un ardından oyuncu olan isimlerden. Şimdilerde Rüya Gibi’de oynayan oyuncu başlarda eleştiri alsa da geçtiğimiz gün övgüleri topladı. Gelin detaylara geçelim!
Yeliz Korkmaz, önce dizilerde konuk oyunculuk yaparak sektöre adım attı.
İşte diziden bir kesit 👇
