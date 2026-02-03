onedio
article/share
TikTok Fenomeniydi: Rüya Gibi Dizisindeki Oyunculuğu Övgü Aldı

Elif Sude Yenidoğan
03.02.2026 - 09:11

TikTok hayatımıza girdiğinden beri pek çok isim ünlenerek hayatımıza girdi. TikTok’ta fenomen olan isimlerden birkaçının dizi sektörüne yöneldiğini de gördük. Yüksek takipçi sayıları ve etkileşim güçleri oyunculuğa adım atmalarında büyük etkendi. Semiraminta kullanıcı isimli Yeliz Korkmaz da TikTok’un ardından oyuncu olan isimlerden. Şimdilerde Rüya Gibi’de oynayan oyuncu başlarda eleştiri alsa da geçtiğimiz gün övgüleri topladı. Gelin detaylara geçelim!

Yeliz Korkmaz, önce dizilerde konuk oyunculuk yaparak sektöre adım attı.

İlk büyük rolü ise şu an Show TV’de yayınlanan Rüya Gibi dizisinde oldu. İlk başlarda içerik üreticisi olduğu için oyunculuk yapması eleştiri alıyordu. Oyunculuğuna dair tepkiler de gelebiliyordu. Ancak her oyuncu gibi o da sette zaman geçirdikçe kendini geliştirdi. Bir X kullanıcısı da bu duruma değinerek kendisine övgüleri sıraladı.

İşte diziden bir kesit 👇

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
