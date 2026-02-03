onedio
Survivor 2026'da İletişim Ödülünü Duyan Bayhan Gözyaşları Boğuldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.02.2026 - 08:39

Survivor 2026'da yarışmacılara iletişim ödülü verileceği duyuruldu. Sevdiklerinden mektup alacakları duyurulunca yarışmacıların her biri çok sevinip duygu dolu anlar yaşadı. Ünlüler takımında yarışan Bayhan ise anne ve babasının kaybından bahsederek gözyaşlarına boğuldu.

Survivor 2026'da Bayhan'ın hüngür hüngür ağladığı anlar gündem oldu.

Survivor'da yarışmacılara sezonun ilk iletişim ödülünün verileceği duyuruldu. Sevdiklerinden mektup alacaklarını öğrenen her yarışmacı gözyaşlarına boğularak sevincini ve özlemini dile getirdi. Ünlüler takımında yarışan Bayhan ise ailesinin kaybından bahsederek gözyaşlarını tutamadı.

Bayhan, 'Bu hayatta öğrendiğim en önemli şey dik durmak. Dik duruyorum. Fakat yaşayamadığımız sevdiklerimizi düşündüğümüzde boynumuz bükülüyor. Ben de en son bu vakitler babamı kaybetmiştim, 1 sene önce. Ama sonra yıllarca aradığım bir kız kardeşim vardı. Dolayısıyla onu da bulmuştum. Ve öksüz büyümüş bütün kardeşlerimi buldum. Geç de olsa bu duyguyu yaşıyorum. Herkesi görüyorum. Herkesi yaşıyorum buradaki herkesi' ifadelerini kullandı.

Bayhan'ın Survivor'daki duygulandıran anlarını buradan izleyebilirsiniz:

