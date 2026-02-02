onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Diziler Ne Zaman Ara Veriyor: Oyuncuların İzin Günleri Ne Zaman?

Diziler Ne Zaman Ara Veriyor: Oyuncuların İzin Günleri Ne Zaman?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.02.2026 - 17:32

Dizi film sektörünün çalışma şartları merak konusu olan başlıklardan. Uzun süreli setlerde izin günlerinin nasıl planlandığı, çekimlerin ne zaman ara verdiği özellikle sektöre ilgisi olanların dikkatini çekiyor. TikTok hesabından sektöre dair içerikler üreten set çalışanı Yener Yalçın da merak edilenleri cevapladı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yener Yalçın uzun yıllardır dizi film sektöründe yer alan isimlerden.

Yener Yalçın uzun yıllardır dizi film sektöründe yer alan isimlerden.

Set çalışanı olan Yalçın, TikTok’ta yanıtladığı sorularla sektöre dair kafa karıştıran birçok konuya açıklık getirdi. Şimdiyse bir takipçisi dizilerin yayınlandığı gün mü ara verdiğini sordu. Yalçın ise öyle olmadığını söyledi. İzinlerin oturması için önce birkaç hafta çekimlerin sürdüğünü dile getirdi. Ardından ise set düzeni sağlanınca sabit günlerde izin yapılabildiğini ekledi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın