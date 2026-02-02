İlk 10'a Giremedi, Final Kapıda: 1 Şubat Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu
1 Şubat Pazar reyting sonuçları belli oldu.
Rüya Gibi reytinglerini yükseltmek amacıyla pazar günlerine geçmişti. Ancak dizi, görünen o ki istediği başarıya bir türlü ulaşamadı. Teşkilat dizisi zirvedeki yerini korudu.
Pazar günü reyting sonuçları ne oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi, reytinglerdeki düşüşüne devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahtekarlar dizisinin AB ve ABC1'deki artışı sürdü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın