İlk 10'a Giremedi, Final Kapıda: 1 Şubat Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

İlk 10'a Giremedi, Final Kapıda: 1 Şubat Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.02.2026 - 16:05

1 Şubat Pazar reyting sonuçları belli oldu.

Rüya Gibi reytinglerini yükseltmek amacıyla pazar günlerine geçmişti. Ancak dizi, görünen o ki istediği başarıya bir türlü ulaşamadı. Teşkilat dizisi zirvedeki yerini korudu.

Pazar günü reyting sonuçları ne oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi, reytinglerdeki düşüşüne devam ediyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi, reytinglerdeki düşüşüne devam ediyor.

Salı günlerinden pazar günlerine alınan Rüya Gibi ne yazık ki burada da başarı sağlayamadı. Teşkilat tüm kategorilerde zirvede yer alırken, Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu'nun başarısı sürpriz oldu.

Sahtekarlar dizisinin AB ve ABC1'deki artışı sürdü.

Sahtekarlar dizisinin AB ve ABC1'deki artışı sürdü.

1 Şubat Pazar TOTAL Reyting Sonuçları

1. Teşkilat 8.25

2. Ozan Doğdu ile NOW Ana Haber 4.44

3. Survivor 4.19

5.Sahtekarlar 4.01

13.Rüya gibi 2.40

1 Şubat Pazar AB Reyting Sonuçları

1.Teşkilat 7.05

2. Survivor 4.06

3.Sahtekarlar 3.97

14.Rüya gibi 2.01

1 Şubat Pazar ABC1 Reyting Sonuçları

1.Teşkilat 7.75

2. Ozan Doğdu ile NOW Ana Haber 3.54

3.Sahtekarlar 4.56

11.Rüya Gibi 2.50

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
