onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ofluoğlu Soyadlı Yarışmacının "Ülkemizdeki En Kısa İlçe Adı Kaç Harflidir?" Sorusunda Düşünmesi Gündem Oldu

Ofluoğlu Soyadlı Yarışmacının "Ülkemizdeki En Kısa İlçe Adı Kaç Harflidir?" Sorusunda Düşünmesi Gündem Oldu

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.02.2026 - 13:41

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 3'te 3 programının son bölümüne katılan Ofluoğlu soyadlı yarışmacı gündem oldu. Yarışmacıya, 'Ülkemizdeki en kısa ilçe adı kaç harflidir?' diye soruldu. Yarışmacı, soruda uzun uzun düşününce sosyal medyanın dilinden kurtulamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 3'te 3 programında izleyiciyi şaşırtan ve güldüren anlar yaşandı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 3'te 3 programında izleyiciyi şaşırtan ve güldüren anlar yaşandı.

Ofluoğlu soyadlı bir yarışmacıya, 50 bin TL değerinde 'Ülkemizdeki en kısa ilçe adı kaç harflidir?' sorusu soruldu. Yarışmacı, soruya ilk başta '3' cevabını verdi. Yarışmacının bu soruyu düşünmesi sosyal medyada gündem oldu.

👇

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın