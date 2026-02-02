"Hanimiş Benim Mottişim" Videosuyla Gündem Olan Fatma Arat, Kahramanmaraş Depremlerinde Yaşadıklarını Anlattı
Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarında sunduğu Beyaz'la Joker programının dün akşam yayınlanan bölümüne 'hanimiş benim mottişim' diyerek sevdiği Boncuk'la dünya çapında 30 milyondan fazla izlenen Fatma Arat katıldı. Kahramanmaraş depremlerini yaşayan ve ailesiyle Malatya'da konteynerda kalan Fatma Arat, programda anlattıklarıyla herkesi gözyaşına boğdu.
"Hanimiş benim guttişim, hanimiş benim mottişim" sözleriyle gündem olan Fatma Arat'ın boncukla ilişkisi kalpleri ısıtmıştı.
Fatma Arat'ın depremde yaşadıklarını buradan dinleyebilirsiniz:
