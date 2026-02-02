onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
"Hanimiş Benim Mottişim" Videosuyla Gündem Olan Fatma Arat, Kahramanmaraş Depremlerinde Yaşadıklarını Anlattı

"Hanimiş Benim Mottişim" Videosuyla Gündem Olan Fatma Arat, Kahramanmaraş Depremlerinde Yaşadıklarını Anlattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.02.2026 - 09:50

Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarında sunduğu Beyaz'la Joker programının dün akşam yayınlanan bölümüne 'hanimiş benim mottişim' diyerek sevdiği Boncuk'la dünya çapında 30 milyondan fazla izlenen Fatma Arat katıldı. Kahramanmaraş depremlerini yaşayan ve ailesiyle Malatya'da konteynerda kalan Fatma Arat, programda anlattıklarıyla herkesi gözyaşına boğdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Hanimiş benim guttişim, hanimiş benim mottişim" sözleriyle gündem olan Fatma Arat'ın boncukla ilişkisi kalpleri ısıtmıştı.

"Hanimiş benim guttişim, hanimiş benim mottişim" sözleriyle gündem olan Fatma Arat'ın boncukla ilişkisi kalpleri ısıtmıştı.

Dünya çapında izlenen videonun ardından Fatma Arat, sosyal medyada gündem olmayı sürdürdü. Dün akşam yayınlanan Beyaz'la Joker programına katılan Fatma Arat, programdaki açıklamalarıyla herkesi üzdü. 

Kahramanmaraş depremlerinde hayatını iki kedinin kurtardığını açıklayan Fatma Arat, beslediği kedilerden birinin kendisini tüm gece uyutmadığını ve ilk depreme bu sayede uyanık yakalandığını belirtti. İkinci depremde ise bakım verdiği görme engelli kediyi kurtarmak üzere binadan çıktığını söyledi. Hayvan sevgisinden dolayı veteriner olmaya karar veren Fatma Arat'ın eğitim hayatına Beyazıt Öztürk destek olacağını açıkladı.

Fatma Arat'ın depremde yaşadıklarını buradan dinleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın