onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2026 Eleme Sonucu: 1 Şubat’ta Adaya Kim Veda Etti?

Survivor 2026 Eleme Sonucu: 1 Şubat’ta Adaya Kim Veda Etti?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.02.2026 - 00:06

1 Şubat gecesi Survivor 2026'da gerçekleşen eleme gecesinde adaya veda eden isim belli oldu. Peki Survivor 2026'da 1 Şubat'ta kim elendi? Meryem mi? Tuğçe mi?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor’da 1 Şubat Pazar akşamı eleme gecesi yaşandı.

Survivor’da 1 Şubat Pazar akşamı eleme gecesi yaşandı.

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler milyonları ekrana kitlemeye, heyecanın dozunu da artırmaya devam ediyor. Survivor'da bugün ödül ve ceza mücadelesi heyecanı doruğa çıktı. 

Haftanın eleme adayları netleşirken, Dominik'te oynanan kritik ödül oyununda takımlar ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştı. 

Temponun bir an olsun düşmediği karşılaşmada kazanan ekip Gönüllüler takımı oldu. Ödül tavuk yemek; ceza ise odun kesmekti.

1 Şubat Pazar Survivor’dan kim elendi?

1 Şubat Pazar Survivor’dan kim elendi?

Voleybolun Mavi Şimşek'i Meryem Boz'la yarışan Tuğçe kaybetti. Karar, kader konseyine kaldı.

Mavi takım Tuğçe'yi kabul etmedi. Tuğçe Survivor 2026'ya veda etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın