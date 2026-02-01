Mabel Matiz Kavgaya Giderken Çağıracağı 3 Ünlü İsmi Açıkladı!
Arem ve Arman'ın YouTube'daki HitMakers programına konuk olan Mabel Matiz, kavgaya giderken yanına almayı tercih edeceği 3 ünlü isim açıkladı. Kadro pek beğenildi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Mabel Matiz, yıllardır Türkiye pop müziğinin en özgün isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Ayrıca ne zaman bir programa konuk olsa, sosyal medyanın gündemine oturuyor!
Matiz, ilk sırayı İrem Derici'ye verirken, ikinci olarak Ezhel'i üçüncü olarak Seda Sayan'ı yanında istedi!
