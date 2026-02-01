onedio
Mabel Matiz Kavgaya Giderken Çağıracağı 3 Ünlü İsmi Açıkladı!

Mabel Matiz Kavgaya Giderken Çağıracağı 3 Ünlü İsmi Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.02.2026 - 20:13

Arem ve Arman'ın YouTube'daki HitMakers programına konuk olan Mabel Matiz, kavgaya giderken yanına almayı tercih edeceği 3 ünlü isim açıkladı. Kadro pek beğenildi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Mabel Matiz, yıllardır Türkiye pop müziğinin en özgün isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gerek tarzı gerek sahnedeki duruşu gerekse sözleriyle kalıpların dışına çıkan Mabel Matiz; Antidepresan, Sarmaşık, Mendilimde Kırmızım Var, Toy, A Canım ve Fırtınadayım gibi hit şarkılarla milyonların playlist’ine girmeyi başardı. 

Kimi zaman kırılgan, kimi zaman asi, kimi zaman da başına buyruk tavrıyla hem müziğiyle hem de duruşuyla tam gaz konuşulmaya devam ediyor!

Ayrıca ne zaman bir programa konuk olsa, sosyal medyanın gündemine oturuyor!

Açıklamalarıyla kimi zaman güldüren, kimi zaman düşündüren Matiz, geçtiğimiz saatlerde Arem ve Arman’ın YouTube’daki programı HitMakers’a konuk oldu. Sohbetin birçok anı dikkat çekerken, sosyal medyada asıl olay yaratan kısım; Mabel Matiz’in “Bir gün kavgaya gidecek olsa çağıracağı 3 ünlü isim” sorusuna verdiği cevap oldu.

Matiz, ilk sırayı İrem Derici'ye verirken, ikinci olarak Ezhel'i üçüncü olarak Seda Sayan'ı yanında istedi!

